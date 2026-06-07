Η Κρήτη φημίζεται και για τις παραλίες της και οι επιλογές που έχετε είναι πολλές. Από τις πολυσύχναστες μέχρι τις πιο χαλαρές κι από τις δημοφιλείς και πολυφωτογραφημένες μέχρι τις πιο άγνωστες.

Αν αυτό το καλοκαίρι βρεθείτε στην Κρήτη και ψάχνετε μια παραλία όπου θα απολαύσετε τις χαλαρές βουτιές σας, να θέλετε να κλείσετε τα μάτια και να ακούσετε μόνο το κύμα, η Τριόπετρα στο Ρέθυμνο είναι αυτό που ψάχνετε. Εδώ, η φασαρία «σβήνει» και δίνει τη θέση της στην απόλυτη γαλήνη. Οι τρεις μεγάλοι βράχοι, που της έχουν δώσει και το όνομά της, στέκονται σαν φύλακες της σιωπής μέσα στο Λιβυκό πέλαγος.

Η παραλία απέχει 52 χλμ. περίπου από το Ρέθυμνο κι εντοπίζεται στο νότιο τμήμα του νομού, ενώ εντυπωσιάζει με τους φυσικούς σχηματισμούς των βράχων. Εντυπωσιακή είναι και η σπηλιά σε σχήμα Δ που σχηματίζεται δίπλα από αυτούς. Η Μεγάλη και η Μικρή Τριόπετρα, δυτικά και ανατολικά των βράχων, προσφέρουν στιγμές απόλυτης χαλάρωσης για όσους θέλουν να απολαύσουν τα μακροβούτια τους μακριά από πολυπληθείς και πολυσύχναστες ακρογιαλιές του νομού.

Η Μεγάλη παραλία της Τριόπετρας, γνωστή και ως «στου Χατζή», απλώνεται σε μια έκταση δύο χιλιομέτρων και διακρίνεται για τα βαθιά νερά και τη χοντρή αμμουδιά της. Η μικρή παραλία, την οποία οι ντόπιοι αποκαλούν και «στου Κουμάντω», σχηματίζεται μέσα σε έναν κλειστό κόλπο με αμμουδιά και αρκετούς βράχους.

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