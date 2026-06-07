Ο Ίνγκμαρ Μπέργκμαν, ο κορυφαίος σκηνοθέτης του παγκόσμιου κινηματογράφου, είχε ένα μέρος πολύ αγαπημένο, που αποτέλεσε μάλιστα έμπνευση για κάποιες από τις θρυλικές ταινίες του.

Και αυτό το μέρος δεν είναι άλλο από το νησί Φόρε της Σουηδίας, στο οποίο έζησε για 40 ολόκληρα χρόνια, μέχρι τον θάνατό του το 2007. Μάλιστα, το ειδυλλιακό αυτό μέρος που αποτέλεσε και το ησυχαστήριό του, είναι τόσο ταυτισμένο με τον κορυφαίο σκηνοθέτη που όλοι το αποκαλούν «το νησάκι του Μπέργκμαν».

Βρίσκεται βορειοανατολικά του Γκότλαντ, του μεγαλύτερου νησιού της χώρας, και είναι προέκτασή του. Έπεσε στην αντίληψη του Μπέργκμαν το 1960, όταν έκανε το ρεπεράζ για το «Μέσα από τον σπασμένο καθρέφτη». Η επαφή του με το μέρος ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά, με αποτέλεσμα να το επιλέξει ως μόνιμη κατοικία του, χτίζοντας εκεί ένα ολόκληρο σύμπλεγμα σπιτιών, για να μπορεί να φιλοξενεί φίλους του καλλιτέχνες.

Το νησί αποτελεί δημοφιλή προορισμό τα καλοκαίρια. Διαθέτει αμμώδεις παραλίες, ενώ τα λιβάδια και τα δάση προσδίδουν μία άγρια ομορφιά στο μέρος. Αν προσθέσουμε και τα ξύλινα σπιτάκια, τότε μπορούμε να καταλάβουμε γιατί ο Μπέργκμαν λάτρεψε το Φόρε.

Ωστόσο, το σημείο που απολάμβανε περισσότερο βρίσκεται στο βόρειο τμήμα του νησιού και είναι οι πέτρινες κολώνες που υψώνονται στη θάλασσα δημιουργώντας ένα απίστευτο σκηνικό. Το συγκρότημα κατοικιών του Μπέργκμαν είναι κατοικήσιμο και είναι γνωστό ως Bergman Estate, ενώ στο νησί βρίσκεται και ο τάφος του σκηνοθέτη.