Στη Χαριλάου Τρικούπη ψήφισε ο Χάρης Δούκας για τη διαδικασία ανάδειξης συνέδρων για το 4ο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ.

Ο κ. Δούκας σημείωσε ότι το βασικό ζητούμενο είναι η μεγάλη συμμετοχή και υπογράμμισε ότι η σημερινή ημέρα «είναι το πρώτο βήμα για την υπέρβαση και τη νίκη στις επόμενες εκλογές, αρκεί να το πιστέψουμε».

Στο εκλογικό κέντρο της Γλυφάδας ψήφισε η Άννα Διαμαντοπούλου, στο πλαίσιο της εκλογής αντιπροσώπων για το προσεχές Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ.

Η κυρία Διαμαντοπούλου έτυχε θερμής υποδοχής υποδοχής από φίλους του κόμματος, με τους οποίους συνομίλησε για λίγα λεπτά προτού ψηφίσει. «Από το πρωί γίνεται χαμός σε όλες τις κάλπες του συνεδρίου. Αυτό δεν είναι η εικόνα ενός μικρού κόμματος. Είναι μια απόδειξη της παράταξης που ενώνεται ξανά με την κοινωνία. Παρά τις γκρίνιες, παρά τις αστοχίες, οι πολίτες και ο λαός θα κάνουν τη μεγάλη ανατροπή πρώτα στο βήμα προς το συνέδριο και μετά προς τις εκλογές» δήλωσε η Άννα Διαμαντοπούλου.