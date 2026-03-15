Η Νότια Κορέα εξετάζει προσεκτικά το ενδεχόμενο ανάπτυξης ενός πολεμικού πλοίου της στο Στενό του Ορμούζ, ενώ θα βρίσκεται σε στενή επικοινωνία με τις ΗΠΑ, σχετικά με το αίτημα του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, μεταδίδουν ΜΜΕ στη Σεούλ.

Το προεδρικό γραφείο της Νότιας Κορέας ανακοίνωσε σήμερα ότι θα εξετάσει προσεκτικά τις παροτρύνσεις του προέδρου Τραμπ προς τους συμμάχους των ΗΠΑ σχετικά με την αποστολή πολεμικών πλοίων για την ασφαλή ναυσιπλοΐα στο Στενό του Ορμούζ.

«Θα βρισκόμαστε σε στενή επικοινωνία με τις ΗΠΑ αναφορικά με το ζήτημα αυτό και θα λάβουμε μία απόφαση μετά από προσεκτική αξιολόγηση», ανέφερε η ανακοίνωση του προεδρικού γραφείου.