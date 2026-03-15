Με τέσσερις αναμετρήσεις ολοκληρώνεται σήμερα η 25η και προτελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League.

Στη Νίκαια η Κηφισιά θα υποδεχθεί τον Βόλο με τις δύο ομάδες να θέλουν τη νίκη στην προσπάθεια που κάνουν για την παραμονή στην κατηγορία, στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ θα αναμετρηθεί με τον Λεβαδειακό, στο Περιστέρι η ΑΕΚ θα παίξει με τον Ατρόμητο με στόχο να επιστρέψει στην κορυφή της βαθμολογίας και στην Λεωφόρο ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τον Παναιτωλικό.

ΚΗΦΙΣΙΑ-ΒΟΛΟΣ

16:00 COSMOTE SPORT 1

Η Κηφισιά θέλει να βγάλει αντίδραση μετά τις ήττες από ΠΑΟΚ και Παναιτωλικό και να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα, ενώ από την άλλη ο Βόλος που στα τελευταία παιχνίδια δείχνει σημάδια βελτίωσης, δεν έχει πανηγυρίσει τη νίκη με τον Κώστα Μπράτσο στον πάγκο του, μετρώντας οκτώ ήττες στα τελευταία 13 παιχνίδια.

ΠΑΟΚ-ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ

18:00 NOVASPORTS PRIME

Ο ΠΑΟΚ θέλει μόνο τη νίκη στην αποψινή αναμέτρηση προκειμένου να παραμείνει σε τροχιά κορυφής. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» έχει δημιουργήσει και μια καλή παράδοση απέναντι στους Βοιωτούς, με 14 διαδοχικές εντός έδρας νίκες. Για τον ΠΑΟΚ δεν θα είναι διαθέσιμοι οι Ζίβκοβιτς, Γιακουμάκης και Κένι. Απο την άλλη ο Λεβαδειακός περνάει μια περίοδο ντεφορμαρίσματος, καθώς είναι χωρίς νίκη στα τελευταία επτά παιχνίδια.

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ-ΑΕΚ

19:30 NOVASPORTS 2

Πολύ σημαντικό παιχνίδι στο γήπεδο του Περιστερίου για τον Ατρόμητο και την ΑΕΚ. Ο Ατρόμητος θέλει τη νίκη ώστες να εξασφαλίσει την είσοδό του στην οκτάδα, ενώ από την άλλη η Ένωση με ανεβασμένη ψυχολογία μετά τη νίκη επί της Τσέλιε και θέλει τους βαθμούς για να περάσει και πάλι στην κορυφή της βαθμολογίας. Ο Ατρόμητος, είναι αήττητος στις τελευταίες πέντε αγωνιστικές.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ

21:00 COSMOTE SPORT 1

Η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον Παναιτωλικό θα κλείσει την σημερινή αυλαία της 25ης αγωνιστικής. Οι «πράσινοι» μετρούν επτά σερί νίκες απέναντι στην ομάδα του Αγρινίου και θέλουν μια καλή νίκη ψυχολογίας ενόψει του αγώνα με την Μπέτις. Ο Ράφα Μπενίτεθ αναμένεται να προχωρήσει σε διαχείριση, έχοντας εκτός βασικά στελέχη, ενώ ο Παναιτωλικός του Γιάννη Αναστασίου πηγαίνει στη Λεωφόρο με καλή ψυχολογία.