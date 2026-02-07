Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα ο 31χρονος που έχει υποδειχθεί από επιβαίνοντες του μοιραίου σκάφους που στοίχισε τη ζωή σε 15 άτομα στο ναυάγιο ανοικτά της Χίου ως ο διακινητής.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο 31χρονος Μαροκινός στην απολογία του φέρεται να υποστήριξε ότι πλήρωσε για να επιβιβαστεί στη βάρκα, ενώ, παρότι έχει ήδη αναγνωριστεί από καταθέσεις διασωθέντων ως διακινητής, αρνήθηκε ενώπιον των ανακριτικών Αρχών ότι ήταν ο χειριστής του σκάφους.

Όπως ανέφερε, οι γονείς του κατέβαλαν 3.000 ευρώ σε άτομο που μιλούσε την τουρκική γλώσσα, με το οποίο έγινε η συνεννόηση για να περάσει στην Ελλάδα. Ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει βαρύτατες κακουργηματικές διώξεις για πρόκληση ναυαγίου από το οποίο επήλθαν θάνατοι, για διακίνηση μεταναστών και για παράνομη είσοδο στη χώρα.

Αεροδιακομιδή έξι παιδιών με σοβαρούς τραυματισμούς στην Αθήνα

Στο μεταξύ με επιτυχία ολοκληρώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου η επιχείρηση αεροδιακομιδής έξι ανήλικων παιδιών που επέβαιναν στο μοιραίο σκάφος.

Η επιχείρηση τέθηκε σε εφαρμογή λίγο μετά τις 14:00, όταν στρατιωτικό αεροσκάφος τύπου C-27J απογειώθηκε από τη Χίο, μεταφέροντας τα παιδιά στην πρωτεύουσα. Οι ανήλικοι διακομίστηκαν στο Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία», όπου έφτασαν στις 16:20.

Όπως δήλωσε ο γιατρός αεροδιακομιδών και εκπρόσωπος Τύπου του ΕΚΑΒ, Σωκράτης Δούκας, επρόκειτο για μια απολύτως συντονισμένη επιχείρηση, στην οποία συμμετείχαν τα στελέχη του συντονιστικού αεροδιακομιδών του ΕΚΑΒ, το ιατρικό προσωπικό του Νοσοκομείου Χίου, ο τομέας ΕΚΑΒ Χίου, καθώς και το κεντρικό συντονιστικό της υπηρεσίας, ώστε να διασφαλιστεί τόσο η αεροπορική όσο και η επίγεια μεταφορά των ασθενών από την Ελευσίνα έως το νοσοκομείο.

Αναφερόμενος στην κατάσταση της υγείας των παιδιών, ο κ. Δούκας εξήγησε ότι πρόκειται για έξι ανήλικους ηλικίας από 2,5 έως 15 ετών, οι οποίοι τραυματίστηκαν στο ναυτικό δυστύχημα και φέρουν, στην πλειονότητά τους, κακώσεις στη σπονδυλική στήλη και κατάγματα. Ένα από τα παιδιά έχει κάταγμα άνω άκρου, ένα άλλο φέρει επιπλεγμένο κάταγμα, ενώ ένας ανήλικος παρουσίαζε εμπύρετο.

Όπως διευκρίνισε, τα παιδιά χρήζουν πλέον εξειδικευμένης ιατρικής φροντίδας, καθώς ορισμένα από τα κατάγματα αφορούν τη σπονδυλική στήλη, ενώ για το περιστατικό με το κάταγμα άνω άκρου εκτιμάται ότι ενδέχεται να απαιτηθεί χειρουργική επέμβαση.

Στην ίδια πτήση διακομίστηκε και ένας ανήλικος χωρίς τραυματισμό, προκειμένου να βρίσκεται μαζί με τα αδέρφια του