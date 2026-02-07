Ενώπιον του ανακριτή Πρωτοδικών Χίου βρέθηκε, μετά τη λήξη της 24ωρης προθεσμίας, ο Μαροκινός υπήκοος που επέβαινε στο σκάφος των μεταναστών και φέρεται ως ο διακινητής στο πολύνεκρο ναυάγιο που σημειώθηκε ανοιχτά της Χίου.

Σύμφωνα με το politischios.gr o κατηγορούμενος, ο οποίος έχει αναγνωριστεί από τους υπόλοιπους μετανάστες που διασώθηκαν, εμφανίστηκε στο Δικαστικό Μέγαρο συνοδευόμενος από τους δύο συνηγόρους υπεράσπισής του.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της δικογραφίας, οι επιβαίνοντες στη λέμβο έχουν καταθέσει ότι ο συγκεκριμένος άνδρας ήταν εκείνος που τους παρέλαβε από τα τουρκικά παράλια του Τσεσμέ, με σκοπό να τους μεταφέρει στην Ελλάδα. Οι μαρτυρίες αυτές αποτέλεσαν τη βάση για την άσκηση βαρύτατων κατηγοριών σε βάρος του, οι οποίες περιλαμβάνουν κακουργηματικού χαρακτήρα αδικήματα.

Η απολογία του κατηγορουμένου ξεκίνησε λίγο μετά τις 6:00 το απόγευμα και, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να αρνηθεί το σύνολο των κατηγοριών που του αποδίδονται. Κατά την υπερασπιστική του γραμμή, πρόκειται να παρουσιάσει τη δική του εκδοχή για τα γεγονότα και τις συνθήκες υπό τις οποίες εξελίχθηκε το τραγικό περιστατικό, επιχειρώντας να αποσείσει τον ρόλο του διακινητή.

Οι δικαστικές αρχές εξετάζουν με ιδιαίτερη προσοχή τις καταθέσεις των διασωθέντων, καθώς και τα υπόλοιπα αποδεικτικά στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί, προκειμένου να διαπιστωθεί με ακρίβεια ο ρόλος κάθε εμπλεκόμενου στο ναυάγιο που κόστισε τη ζωή σε ανθρώπους και συγκλόνισε την Χίο αλλά και την Ελλάδα.