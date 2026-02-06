Η υπόθεση της 16χρονης Λόρας Λομτέφ εξακολουθεί να συγκλονίζει, καθώς οι έρευνες για τον εντοπισμό της αποκτούν διεθνή διάσταση. Ο πατέρας της έχει ήδη μεταβεί στη Γερμανία, με στόχο να διερευνήσει πληροφορίες για την πιθανή παρουσία της ανήλικης στο εξωτερικό, όπως αποκάλυψε ο δικηγόρος της οικογένειας. Οι γονείς εκφράζουν έντονη ανησυχία για την ασφάλεια της κόρης τους, την ώρα που οι ελληνικές και γερμανικές Αρχές συνεργάζονται στενά.

Η εκπομπή «Φως στο Τούνελ» κατέγραψε νέες μαρτυρίες στην Πάτρα, με τον δικηγόρο της οικογένειας, Τηλέμαχο Μπενετάτο, να τονίζει ότι οι γονείς έχουν καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να βρουν την Λόρα. Σύμφωνα με τον ίδιο, έχουν ταξιδέψει δύο φορές στην Αθήνα, εξετάζοντας ξενοδοχεία και περιοχές γύρω από τον Ζωγράφο, όπου η ανήλικη είχε εμφανιστεί σε κάμερες ασφαλείας, ενώ παράλληλα επισκέφτηκαν σταθμούς, αεροδρόμια και άλλα σημεία, παρά την περιορισμένη γνώση τους για την πόλη.

«Οι γονείς έχουν έρθει σε επαφή με διάφορες δομές στη Γερμανία, προκειμένου να διαπιστώσουν αν βρίσκεται εκεί το παιδί τους. Κάποιοι λένε ότι δεν έχουν πάει να το αναζητήσουν, αλλά αναρωτιέμαι: πού ακριβώς να πάνε; Στο Βερολίνο; Στο Μόναχο; Στη Φρανκφούρτη; Να πάρουν ένα αεροπλάνο και να πάνε πού; Να χτυπούν πόρτα-πόρτα μήπως κάποιος έχει δει το παιδί τους; Λένε ακόμη και για το Αμβούργο. Ένα παιδί που θέλει να κρυφτεί και να μη βρεθεί, θα πάει σε γνώριμα μέρη; Οι άνθρωποι έχουν κάνει όσα όφειλαν να κάνουν. Επικοινώνησαν με γνωστούς τους στο Αμβούργο ώστε να έχουν τον νου τους, ενώ υπάρχει και συνεργασία μεταξύ των ελληνικών και των γερμανικών Αρχών» τόνισε ο ίδιος.

Η μητέρα της Λόρας περιέγραψε: «Έχουμε πάει στην περιοχή που την είδαν στις κάμερες στου Ζωγράφου, αλλά και σε άλλες περιοχές. Έχουμε πάει σε σταθμούς, σε αεροδρόμια και γύρω-γύρω σε πολλές περιοχές, ακόμα κι αν δεν ξέρουμε καλά – καλά την Αθήνα».

Νέα τροπή έδωσε στην υπόθεση η ενημέρωση από τη Lufthansa ότι η Λόρα ταξίδεψε πράγματι προς τη Γερμανία. Η πληροφορία αυτή διαβιβάστηκε επίσημα στις ελληνικές Αρχές, και ο πατέρας της μετέβη αμέσως στη χώρα για να διερευνήσει τα επόμενα βήματα. Οι γονείς έχουν έρθει σε επαφή με δομές και γνωστούς στο Αμβούργο, ενώ συνεχίζεται η συνεργασία των ελληνικών και γερμανικών Αρχών. Ωστόσο, παραμένει ανοιχτό το ερώτημα αν η ανήλικη επιβιβάστηκε σε δεύτερη πτήση μετά τη Φρανκφούρτη, καθώς τα αρχεία των καμερών ασφαλείας διατηρούνται για περιορισμένο χρονικό διάστημα.

Ο δικηγόρος της οικογένειας επισημαίνει ότι υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις πως η Λόρα έχει υποστήριξη τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Γερμανία. Σημαντικά ερωτήματα προκύπτουν από το γεγονός ότι η ανήλικη επιβιβάστηκε σε ταξί και ζήτησε να μεταβεί σε συγκεκριμένη συμβολή οδών στου Ζωγράφου, ενώ σύμφωνα με μαρτυρία του οδηγού μιλούσε στο τηλέφωνο στα ρωσικά, με συσκευή που δεν ταυτίζεται με το κινητό που είχε αγοράσει από συμμαθητή της. Υπάρχει επίσης η εκτίμηση ότι πιθανόν ένα δεύτερο άτομο τη στηρίζει στη Γερμανία, και ίσως διαμένουν στον ίδιο χώρο.

«Πριν από λίγες ημέρες, οι γονείς κατέθεσαν στην Ασφάλεια Πατρών ότι ανησυχούν σοβαρά μετά από τόσο καιρό για το παιδί τους. Αφενός, γιατί δεν διέθετε αρκετά χρήματα για να παραμείνει στη Γερμανία για πολλές ημέρες και, αφετέρου, γιατί είχε μαζί της μόνο μία αλλαξιά ρούχα, γεγονός που υποδηλώνει ότι κάποιος τη συνδράμει. Είναι πιθανό να έχει μπλέξει κάπου και αυτό θα πρέπει να διερευνηθεί από τις γερμανικές Αρχές, ώστε να διαπιστωθεί αν βρίσκεται σε κίνδυνο και να εντοπιστεί», κατέληξε.

Ο κ. Μπενετάτος τόνισε την ψυχολογική καταπόνηση των γονέων και απηύθυνε έκκληση να αποφευχθούν πρακτικές που τους επιβαρύνουν, όπως η βιντεοσκόπηση του σπιτιού τους χωρίς άδεια. Παράλληλα, οι γονείς ζητούν από οποιονδήποτε γνωρίζει κάτι να επικοινωνήσει με τις ελληνικές ή γερμανικές Αρχές, ακόμη και ανώνυμα, ή με την εκπομπή της Αγγελικής Νικολούλη.

Το πιο κρίσιμο μήνυμα των γονέων προς την κόρη τους παραμένει σαφές και συγκινητικό: να επικοινωνήσει, έστω και για λίγο, για να τους διαβεβαιώσει ότι είναι ασφαλής. Όπως τονίζουν, αυτό που θέλουν να γνωρίζουν πάνω από όλα είναι ότι η Λόρα είναι ζωντανή και ασφαλής.

Τι δήλωσε κάτοικος της Στουτγκάρδης

Κάτοικος της Στουτγκάρδης, επικοινώνησε με την εκπομπή και ανέφερε πως την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου είδε μια κοπέλα που έμοιαζε εντυπωσιακά με τη μαθήτρια στο πλούσιο προάστιο Κίλεσμπεργκ.

«Ήταν περίπου τρεις το μεσημέρι. Υπήρχε κίνηση και κινούμασταν με χαμηλή ταχύτητα. Από τη δεξιά πλευρά, όπως καθόμουν στη θέση του συνοδηγού, είδα μάλλον το κορίτσι. Ήταν μόνη της. Φορούσε μαύρο καπέλο και μπουφάν, φαρδιά φόρμα και είχε ένα σακίδιο στην πλάτη. Δεν έδειχνε χαμένη· απλώς περίμενε να διασχίσει τον δρόμο. Η κίνηση ήταν αυξημένη και δυστυχώς δεν μπορέσαμε να σταματήσουμε. Ήταν ολόιδια με το βίντεο σας, με τα μαλλιά της πιασμένα σε χαμηλή κοτσίδα».

Όπως επισήμανε, η απόσταση από τη Φρανκφούρτη μέχρι τη Στουτγκάρδη καλύπτεται με τρένο σε περίπου δύο ώρες.

«Στην περιοχή όπου πιστεύω ότι την είδα κατοικούν συνήθως άνθρωποι με υψηλό εισόδημα. Θεωρείται από τις πιο εύπορες συνοικίες της πόλης. Έχω ήδη ενημερώσει φίλες μου που κινούνται συχνά εκεί, καθώς και μία που εργάζεται σε εμπορικό κέντρο, ώστε αν αντιληφθούν οτιδήποτε να σας ειδοποιήσουμε άμεσα. Έχει ευαισθητοποιηθεί ολόκληρη η ομογένεια, γιατί πολλοί από εμάς έχουμε παιδιά στην ηλικία της. Μας προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία το γεγονός, καθώς εδώ στη Γερμανία δεν αφήνεις εύκολα ένα παιδί μόνο του σε αυτήν την ηλικία… υπάρχει αυξημένη εγκληματικότητα», καταλήγει.