Εκτός από τον Πίτερ Μάντελσον, κορυφαίο στέλεχος των Εργατικών στη Βρετανία, ένα άλλο επιφανές μέλος της ευρωπαϊκής πολιτικής σκηνής, ο Γάλλος πρώην υπουργός Πολιτισμού, Ζακ Λανγκ, φαίνεται ότι είναι μπλεγμένος στο σκάνδαλο Τζέφρι Έπσταϊν.

Ο Ζακ Λανγκ υπέβαλε την παραίτησή του από τη θέση του προέδρου του Ινστιτούτου του Αραβικού Κόσμου, έπειτα από τις αποκαλύψεις για τις σχέσεις του με τον Έπσταϊν. Η παραίτησή του μάλιστα έγινε δεκτή από τον Γάλλο υπουργό Εξωτερικών.

Την ίδια ώρα, στο στόχαστρο των γαλλικών αρχών βρίσκεται και η κόρη του, η οποία το 2016 είχε ιδρύσει μια offshore εταιρεία με τον Έπσταϊν για επενδύσεις σε νέους καλλιτέχνες. Και εκείνη έχει παραιτηθεί από τη θέση της ως επικεφαλής του συνδικάτου κινηματογραφικών παραγωγών.

Παράλληλα, στη Βρετανία η Μητροπολιτική Αστυνομία πραγματοποίησε έφοδο σε δύο κατοικίες που συνδέονται με τον Μάντελσον στο πλαίσιο καταγγελιών για διαρροή απόρρητων οικονομικών πληροφοριών κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης το 2008.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, δέχεται σωρεία επικρίσεων για τον διορισμό του Μάντελσον ως πρέσβη της Βρετανίας στις Ηνωμένες Πολιτείες, ένα ζήτημα το οποίο προκαλεί σοβαρούς τριγμούς ακόμα και σήμερα στη Ντάουνινγκ Στριτ.