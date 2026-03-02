Η ρωσική πρεσβεία στο Μπακού ανακοίνωσε ότι περίπου πεντακόσιοι Ρώσοι πολίτες πρόκειται να απομακρυνθούν άμεσα από το Ιράν μέσω του Αζερμπαϊτζάν, εκφράζοντας «ευγνωμοσύνη» στην αζερική κυβέρνηση για τη διευκόλυνση της διαδικασίας με την ταχεία έκδοση αδειών διέλευσης.

Πηγή του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς στην κυβέρνηση του Αζερμπαϊτζάν ανέφερε ότι συνολικά 192 άνθρωποι απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από το Ιράν εισερχόμενοι στην αζερική επικράτεια σε 38 ώρες από την έναρξη των επιθέσεων των ΗΠΑ και του Ισραήλ στην Ισλαμική Δημοκρατία το Σάββατο, συμπεριλαμβανομένων 82 Αζέρων.