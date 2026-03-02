Ο στρατός του Ισραήλ ξεκίνησε επιθέσεις κατά στόχων της Χεζμπολάχ σε ολόκληρο τον Λίβανο τα ξημερώματα της Δευτέρας, μετά την εκτόξευση αρκετών πυραύλων από τη φιλοϊρανική οργάνωση στο βόρειο Ισραήλ νωρίτερα απόψε.

Η οργάνωση δήλωσε ότι εξαπέλυσε τα πλήγματα σε αντίποινα για τη δολοφονία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Strikes by the Israeli Air Force have targeted a number of high-rise residential buildings in the southern suburbs of Beirut. pic.twitter.com/Vslf4Fr9KQ — OSINTdefender (@sentdefender) March 2, 2026

Επιβεβαιώνοντας ότι η Χεζμπολάχ βρισκόταν όντως πίσω από την επίθεση, οι IDF τόνισαν ότι «δεν θα επιτρέψουν στην οργάνωση να αποτελέσει απειλή για το κράτος του Ισραήλ και να βλάψει τους κατοίκους του βορρά».

«Η τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολάχ καταστρέφει το κράτος του Λιβάνου, η ευθύνη για την κλιμάκωση βαραίνει αποκλειστικά αυτή», αναφέρουν οι στρατιωτικές δυνάμεις, δεσμευόμενες να «απαντήσουν με σφοδρότητα» στην επίθεση.