Ο υπουργός Εξωτερικών του Σουλτανάτου του Ομάν, που είχε ενεργό ρόλο ως μεσολαβητής στις συνομιλίες μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον έως την περασμένη εβδομάδα, δήλωσε χθες Κυριακή ότι η διπλωματική οδός παραμένει ακόμη εφικτή, παρά τους βομβαρδισμούς των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν και τις ιρανικές αντιδράσεις.

«Θέλω να είμαι πολύ σαφής: η πόρτα της διπλωματίας παραμένει ανοικτή», διαβεβαίωσε μέσω X ο Μπαντρ Αλμπουσάιντι.

Οι έμμεσες διαπραγματεύσεις που διεξήχθησαν στη Γενεύη την Πέμπτη –δυο ημέρες προτού ξεσπάσει ο πόλεμος– επέτρεψαν, κατ’ αυτόν, να επιτευχθεί «αληθινή πρόοδος προς μια συμφωνία άνευ προηγουμένου ανάμεσα στο Ιράν και στις ΗΠΑ».

«Αν και η ελπίδα μας ήταν να αποφευχθεί ο πόλεμος, αυτό δεν πρέπει να σημάνει ότι η ελπίδα της ειρήνης έχει εξαλειφθεί», πρόσθεσε. «Συνεχίζω να πιστεύω στη δύναμη της διπλωματίας για την επίλυση της σύγκρουσης».

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ομάν ήδη απηύθυνε νωρίτερα έκκληση να κηρυχτεί «κατάπαυση του πυρός» και να προκριθεί η «επιστροφή στον διάλογο», κατά τη διάρκεια συνδιάλεξής του με τον ιρανό ομόλογο του Αμπάς Αραγτσί.

Χθες Κυριακή, επιδρομή μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων προκάλεσε έναν τραυματισμό σε λιμάνι του Ομάν, του μοναδικού κράτους του Κόλπου που δεν χτυπήθηκε το Σάββατο, στον πρώτο γύρο των ιρανικών αντιποίνων, ενώ πετρελαιοφόρο στοχοποιήθηκε εντός των χωρικών του υδάτων.

Κατά τη διάρκεια της συνδιάλεξης, ο ιρανός ΥΠΕΞ Αραγτσί διαβεβαίωσε από την πλευρά του ότι η Τεχεράνη καλεί να αποκατασταθεί «η ειρήνη» και ότι η ιρανική πλευρά θα δεχόταν κάθε «σοβαρή προσπάθεια» που θα συνεισέφερε «να τερματιστεί η κλιμάκωση και να αποκατασταθεί η σταθερότητα».