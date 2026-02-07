Οι σκέψεις για απεργία δεν θα γίνουν και πράξη, τελικά, από τους παίκτες της Μονακό, καθώς πήραν τις εγγυήσεις που ήθελαν και θα κατέβουν κανονικά στο ματς με τη Σαλόν για τη 19η αγωνιστική του γαλλικού πρωταθλήματος.

Τα οικονομικά προβλήματα στους Μονεγάσκους είναι μεγάλα και οι καθυστερήσεις στις πληρωμές είχαν ως συνέπεια οι παίκτες του Βασίλη Σπανούλη να σκεφτούν πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο να κάνουν απεργία. Κίνδυνος, όμως, που δεν υπάρχει πλέον.

Όπως αναφέρει η L’ Equipe, οι παίκτες της Μονακό πήραν εγγυήσεις για τις ενέργειες της κυβέρνησης του Πριγκιπάτου, η οποία θα αναλάβει να σώσει την ομάδα, να βρει τη λύση για τα οικονομικά προβλήματα.

Τα όσα άκουσαν οι παίκτες ήταν καθησυχαστικά και γι’ αυτό αποφάσισαν να αγωνιστούν κανονικά τόσο κόντρα στη Σαλόν για το πρωτάθλημα όσο και στα επόμενα παιχνίδια, με στόχο να καλύψουν το χαμένο έδαφος στη Euroleague καθώς τις τελευταίες αγωνιστικές έχουν… κατρακυλήσει στη βαθμολογία.