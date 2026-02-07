Η Μονακό είναι σε ελεύθερη πτώση στη Euroleague καθώς βρίσκεται στη 10η θέση πλέον μετά τις συνεχόμενες ήττες και οι παίκτες σκέφτηκαν ακόμη και την απεργία, με τον Βασίλη Σπανούλη να εκφράζει την πρόθεσή του να επιστρέψει στην Ελλάδα αν γινόταν κάτι τέτοιο.

Φιναλίστ της Euroleague την περσινή σεζόν, οι Μονεγάσκοι μπήκαν καλά στη φετινή και έδειχναν ότι είναι μία από τις πιο δυνατές ομάδες της Ευρώπης. Τις τελευταίες εβδομάδες, όμως, η μία ήττα διαδέχεται την άλλη, με συνέπεια να έρθει η κατρακύλα στη βαθμολογία.

Με τη διοίκηση να χρωστάει πολλούς μισθούς στους παίκτες, το κλίμα είναι το χειρότερο δυνατό στις τάξεις της Μονακό, η οποία χρωστάει πάνω από 10 εκατ. ευρώ και περιμένει από τη βασιλική οικογένεια να δώσει τη λύση.

Σύμφωνα με τη L’ Equipe, η κατάσταση έχει ξεφύγει στο εσωτερικό της ομάδας, με τους παίκτες να εξετάζουν το ενδεχόμενο απεργίας και τον Σπανούλη, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, να εκφράζει την πρόθεσή του να επιστρέψει στην Ελλάδα, όπου ζει η οικογένειά του, αν προχωρούσε η απεργία.

«Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, ο προπονητής Βασίλης Σπανούλης είναι ένα από τα μέλη που επηρεάζονται περισσότερο από αυτή την κατάσταση. Ο πρώην θρύλος του Ολυμπιακού, ο οποίος αντιμετώπισε ήδη καθυστερήσεις μισθών την περασμένη σεζόν, περιμένει να γίνουν πολλές πληρωμές στον λογαριασμό του, σε σημείο που η επιστροφή του στην Ελλάδα συζητείται τακτικά εσωτερικά, ειδικά επειδή η οικογένειά του εξακολουθεί να ζει εκεί», έγραψε σχετικά η L’Equipe.