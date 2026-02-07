Κάτοικος της Χαλκίδας βγήκε στο μπαλκόνι του και δεν πίστευε στα μάτια του με το θέαμα που αντίκρυσε.

Είδε αλεπούδες να κάνουν «παρέλαση» μπροστά του, αφού πέρασαν συνολικά 4 από τον δρόμο που είναι κάτω από το σπίτι του

Η πρώτη αλεπού περπατά αμέριμνη στον δρόμο, κοντοστέκεται για λίγα δευτερόλεπτα έξω από το σπίτι και αφού δεν βλέπει κάτι φαγώσιμο, συνεχίζει κανονικά την πορεία της.

Λίγο πιο πίσω ακολούθησε δεύτερη, τρίτη και τέταρτη αλεπού, η οποίες επίσης έδειχναν εξοικειωμένες με την ανθρώπινη παρουσία, ολοκληρώνοντας ένα σπάνιο και εντυπωσιακό στιγμιότυπο για την περιοχή.

Σύμφωνα με το evianews.com κάτοικοι της περιοχής δηλώνουν πως δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουν αλεπούδες, ωστόσο σπάνια εμφανίζονται τόσο κοντά σε σπίτια.

Το βίντεο έχει ήδη προκαλέσει έντονα σχόλια στα κοινωνικά δίκτυα, με πολλούς να κάνουν λόγο για ένα ασυνήθιστο αλλά και ανησυχητικό φαινόμενο.

Δείτε το βίντεο