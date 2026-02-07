Την 1η θέση στο Fly Athens Indoor 2026 πήρε ο Εμμανουήλ Καραλής με άλμα στα 5,90μ. και συνεχίζει την προετοιμασία του για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου.

Ο Έλληνας πρωταθλητής έχει κάνει την κορυφαία επίδοση στον κόσμο για το 2026 με το 5,93μ. στο Λοτζ και τώρα ήθελε να ξεπεράσει τα 6μ. για να ικανοποιήσει και όσους βρέθηκαν στο κλειστό της Παιανίας για το Fly Athens Indoor 2026. Δεν το κατάφερε τελικά, γνώρισε όμως την αποθέωση από τον κόσμο που βρέθηκε εκεί.

Ο Καραλής άρχισε με άλμα στα 5,70μ. και το πέρασε με την πρώτη προσπάθεια, ανεβάζοντας στη συνέχεια τον πήχη στα 5,90μ. Ύψος που επίσης πέρασε, με τη δεύτερη προσπάθειά του, για να πάει στη συνέχεια στα 6μ.

Εκεί τα πράγματα δεν πήγαν όπως θα ήθελε, αυτό όμως δεν επηρέασε στο ελάχιστο τους θεατές, οι οποίοι τον αποθέωσαν, δείχνοντάς του για ακόμη μία φορά την αγάπη τους.