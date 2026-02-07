Η αστυνομία της Αυστρίας κατάφερε να αποτρέψει… μακελειό, καθώς Σέρβοι χούλιγκανς με μάσκες στο πρόσωπο και οπλισμένοι με λοστούς και μαχαίρια περίμεναν Κροάτες με πολύ άγριες διαθέσεις.

Οι σχέσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές, όπως είναι γνωστό εδώ και δεκαετίες, είναι οι χειρότερες που μπορεί να υπάρξουν και όποτε μπορούν να επιτεθούν οι μεν στους δε, το κάνουν. Και αυτή τη φορά ήταν οι Σέρβοι αυτοί που ετοιμάζονταν για επίθεση στους Κροάτες.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρουν τα ΜΜΕ της Αυστρίας, περίπου 50 Σέρβοι οπαδοί, ντυμένοι στα μαύρα, με μάσκες και οπλισμένοι με λοστούς και μαχαίρια, μπήκαν στον αυτοκινητόδρομο Α2 που ξεκινάει από τα σύνορα της Αυστρίας με τη Σλοβενία και φτάνει ως τη Βιέννη. Γιατί ήταν εκεί οι Σέρβοι; Επειδή από εκεί θα περνούσαν οι οπαδοί της κροατικής Ζαντάρ, η οποία έπαιζε στην Αυστρία στο πλαίσιο της ΑΒΑ League.

Οι Σέρβοι κατάφεραν να διακόψουν την κυκλοφορία και περίμεναν τους Κροάτες, οι οποίοι όμως ενημερώθηκαν για την ενέδρα που υπήρχε και άλλαξαν διαδρομή, με την αστυνομία της Αυστρίας να επεμβαίνει στον αυτοκινητόδρομο Α2 -πάνω από τον οποίο πετούσαν και δύο ελικόπτερα- και να προχωράει σε δεκάδες συλλήψεις, ενώ κατασχέθηκαν περισσότεροι από 40 λοστοί, συν μαχαίρια.