Συναγερμός σήμανε στην ΕΛΑΣ καθώς επί της οδού Κουρτίδου στο Γαλάτσι εντοπίστηκε αιμόφυρτος ένας 32χρονος άντρας, ο οποίος έφερε διαμπερές τραύμα στο μηρό από μαχαίρι.

Το άτομο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός για να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, ενώ το μαχαίρι βρέθηκε σε παρακείμενο δρόμο.

Λίγο αργότερα, ένα δεύτερο άτομο, κάλεσε το 100 και ανέφερε ότι έχει υποστεί επίθεση από αγνώστους και τον έχουν τραυματίσει με μαχαίρι κι αυτόν.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Παρθενώπης, επίσης στο Γαλάτσι, ενώ η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία.

Και τα δύο θύματα είπαν στους αστυνομικούς ότι δεν έχουν σχέσεις με ομάδες, παρά μόνο ότι τους προσέγγισαν τους ρώτησαν εάν υποστηρίζουν κάποιον σύλλογο και πριν προλάβουν απαντήσουν τους επιτέθηκαν.

Την προανάκριση έχει αναλάβει το “ελληνικό FBI” και συγκεκριμένα η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Βίας στους Αθλητικούς Χώρους.