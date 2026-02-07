Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Κυριακή (8/2) τον Άρη εκτός έδρας στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης και ο Ραζβάν Λουτσέσκου δεν έχει στη διάθεσή του τον Γιάννη Κωνσταντέλια, τον Δημήτρη Χατσίδη και τον Λούκα Ιβανούσετς.

Με ανεβασμένη ψυχολογία μετά τη νίκη επί του Παναθηναϊκού στον πρώτο ημιτελικό του κυπέλλου Ελλάδας, οι «ασπρόμαυροι» θέλουν το τρίποντο κόντρα στους «κίτρινους» για να μη χάσουν έδαφος στη μάχη για την κατάκτηση του τίτλου.

Μια νίκη που ο «δικέφαλος του βορρά» θα προσπαθήσει να την πάρει χωρίς τους Κωνσταντέλια, Χατσίδη και Ιβανούσετς. Ο πρώτος υπέστη μυικό τραυματισμό κόντρα στον Πανσερραϊκό την προηγούμενη εβδομάδα, ο δεύτερος τραυματίστηκε στον ημιτελικό με τον Παναθηναϊκό ενώ ο τρίτος ταλαιπωρείται ακόμη από πρόβλημα στην πέλμα.

Η επίσημη ενημέρωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ αναφέρει τα εξής: «Έτοιμοι για Χαριλάου. Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία της ομάδας μας για την αναμέτρησης κόντρα στον Άρη στο Κλεάνθης Βικελίδης, με απογευματινή προπόνηση στη Νέα Μεσημβρία.

Το πρόγραμμα περιελάμβανε, όπως συνηθίζεται, δουλειά στο τακτικό κομμάτι, δίτερμα και ειδικές ασκήσεις για τις στατικές φάσεις. Οι Χατσίδης, Κωνσταντέλιας και Ιβανούσετς υποβλήθηκαν σε θεραπεία».