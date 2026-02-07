Τουλάχιστον επτά νεκροί και ένας αγνοούμενος είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός της έκρηξης που σημειώθηκε χθες Σάββατο σε εργοστάσιο στη βόρεια Κίνα, όπως μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

An explosion at a biotechnology plant in Shanxi province, northern China, killed five workers, according to local authorities.



Report informs via Xinhua that the blast occurred early Saturday at the Jiapeng biotech company. Rescuers recovered the bodies of the five employees… pic.twitter.com/HXZvggS4tm — Report News Agency (@reportaznews) February 7, 2026

Το δυστύχημα σημειώθηκε σε εργοστάσιο της εταιρείας βιοτεχνολογίας Jiapeng, η οποία εδρεύει στην κομητεία Σανίν, περίπου 400 χιλιόμετρα δυτικά του Πεκίνου.

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, ενώ τα αίτια της έκρηξης παραμένουν αδιευκρίνιστα.

Τα βιομηχανικά ατυχήματα είναι συχνά στην Κίνα λόγω πλημμελών μέτρων ασφαλείας.

Στα τέλη Ιανουαρίου, εννέα άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο εξαιτίας έκρηξης σε χαλυβουργείο στην Εσωτερική Μογγολία.