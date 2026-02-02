Σε μια χρονιά-ορόσημο 95 χρόνων αδιάλειπτης παρουσίας στην Ελλάδα, η επέτειος της Παπαστράτος συνοδεύεται με μια σημαντική διάκριση που επαναλαμβάνεται σταθερά εδώ και πάνω από μία δεκαετία. Για 12η συνεχή χρονιά, η εταιρεία πιστοποιείται ως «Κορυφαίος Εργοδότης» στην Ελλάδα από τον διεθνώς αναγνωρισμένο οργανισμό Top Employers Institute, αναδεικνύοντας τη μακρόχρονη στρατηγική της γύρω από το εργασιακό περιβάλλον, την ανάπτυξη ανθρώπων και την εταιρική κουλτούρα.

Η πιστοποίηση του Top Employers Institute βασίζεται στα αποτελέσματα της έρευνας «HR Best Practices Survey», η οποία καλύπτει έξι τομείς ανθρώπινου δυναμικού και 20 θεματικές ενότητες, από τη Στρατηγική Ανθρώπινου Δυναμικού και το Εργασιακό Περιβάλλον έως τη Μάθηση, τη Διαφορετικότητα & Συμπερίληψη, τον Σκοπό & Αξίες, αλλά και την Ευημερία.

Η διαχρονικότητα της συγκεκριμένης αναγνώρισης επιβεβαιώνει τον ρόλο της Παπαστράτος ως σταθερού εργοδότη επιλογής για διαδοχικές γενιές εργαζομένων, αποτέλεσμα της έμφασης που δίνει στη δημιουργία και διατήρηση ενός σύγχρονου, συμπεριληπτικού εργασιακού περιβάλλοντος, καθώς και σε πρακτικές που στηρίζουν ουσιαστικά την εξέλιξη των εργαζομένων σήμερα, εξοπλίζοντάς τους με τις δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν να ανταποκριθούν στις προκλήσεις του αύριο.

Η Μαρία Πατακιούτη, Γενική Διευθύντρια Ανθρώπων και Κουλτούρας της Παπαστράτος και Ν.Α. Ευρώπης της Philip Morris International, δήλωσε σχετικά: «Συμπληρώνοντας 95 χρόνια λειτουργίας της Παπαστράτος, η επαναλαμβανόμενη αυτή αναγνώριση από το Top Employers Institute, αποτελεί για εμάς ιδιαίτερη τιμή αλλά και ευθύνη. Ευθύνη να εξελισσόμαστε διαρκώς και να ανταποκρινόμαστε στις προσδοκίες των ανθρώπων, αλλά και της χώρας μας, για να δημιουργούμε ένα εργασιακό περιβάλλον όπου η εμπιστοσύνη, η συνεργασία και η ανάπτυξη δεν είναι θεωρία, αλλά καθημερινή πράξη. Η πίστη και η προσήλωση των ανθρώπων της Παπαστράτος, πρωτίστως, αλλά και οι συνεχείς διακρίσεις, όπως αυτή του «Top Employer» που λαμβάνουμε για 12η συνεχή φορά, αποδεικνύουν πως η επένδυση στους ανθρώπους μας είναι σταθερή επιλογή και βασικό στοιχείο της κουλτούρας και ταυτότητάς μας.»

Μαρία Πατακιούτη, Γενική Διευθύντρια Ανθρώπων και Κουλτούρας της Παπαστράτος και Ν.Α. Ευρώπης της Philip Morris International

Η ίδια ανθρωποκεντρική προσέγγιση ουσιαστικής φροντίδας για τον κάθε εργαζόμενο αντικατοπτρίζεται και σε άλλες διακρίσεις της εταιρείας, όπως η ανάδειξή της το 2025 ως ο «Πιο Ελκυστικός Εργοδότης στην Ελλάδα» για πέμπτη συνεχή χρονιά, σύμφωνα με την έρευνα Employer Brand της Randstad. Επιπλέον η εταιρεία ξεχωρίζει και σε θέματα ισότητας και συμπερίληψης καθώς το 2019 έγινε η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα που απέκτησε την πιστοποίηση Equal Pay & Opportunities, συμβάλλοντας ενεργά στην εξάλειψη του μισθολογικού κενού μεταξύ γυναικών και ανδρών.

Η εταιρεία φαίνεται να μη σταματά να σχεδιάζει και να υλοποιεί πολιτικές που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες, όπως η ενίσχυση των γονικών αδειών για όλους, ανεξαρτήτως φύλου. Επιπλέον, προσφέρεται οικονομική ενίσχυση για κάθε νέα γέννηση, κάλυψη εξόδων για βρεφονηπιακούς σταθμούς, πρόγραμμα κατασκηνώσεων για τα παιδιά των εργαζομένων, επιπλέον επίδομα για πολύτεκνες οικογένειες ή για οικογένειες με παιδιά με αναπηρία. Σήμερα, στο εργοστάσιο της Παπαστράτος συνυπάρχουν τέσσερις διαφορετικές γενιές εργαζομένων. Αυτό από μόνο του απαιτεί ευελιξία, κατανόηση και ουσιαστική στήριξη. Με κάθε πρωτοβουλία η εταιρεία στοχεύει να επενδύει συνεχώς στην ενδυνάμωση των ανθρώπων της, τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο, μέσα από εκπαιδευτικά προγράμματα, σεμινάρια και πρωτοβουλίες που προάγουν την ευεξία (well-being).

Παράλληλα, η μητρική της εταιρεία Philip Morris International διακρίθηκε για 10η συνεχή χρονιά ως «Κορυφαίος Εργοδότης» σε παγκόσμιο επίπεδο. Η πιστοποίηση, που απονέμεται από το Top Employers Institute, κατατάσσει την PMI στους 17 διεθνείς οργανισμούς με τον τίτλο “Global Top Employer”. Επιπλέον, 32 θυγατρικές της PMI αναγνωρίστηκαν ως κορυφαίοι εργοδότες σε όλη την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή, την Αφρική και την περιοχή Ασίας/Ειρηνικού.

Από την πλευρά της PMI, ο Group Chief People & Culture Officer Fred Patitucci αναφέρει: «Στη Philip Morris International αισθανόμαστε ιδιαίτερη τιμή που αναγνωριζόμαστε ως «Κορυφαίος Εργοδότης» για δέκα συνεχόμενα χρόνια, ένα επίτευγμα που υπογραμμίζει την ποιότητα και τη συνέπεια των πρακτικών μας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού σε παγκόσμιο επίπεδο». Και προσθέτει: «Στόχος μας είναι να δημιουργούμε ένα εργασιακό περιβάλλον όπου εμπνέει τους ανθρώπους να εξελιχθούν, να συνεισφέρουν και να ευημερήσουν. Αυτό το ορόσημο αντανακλά το πάθος και την αφοσίωση των ομάδων μας παγκοσμίως. Κοιτώντας μπροστά, θα συνεχίσουμε να θέτουμε το σημείο αναφοράς για το σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον, επενδύοντας στην ανάπτυξη, τη συμπερίληψη και την ευημερία, ώστε να προσελκύουμε και να αναπτύσσουμε εξαιρετικά ταλέντα.»

Πίσω από αυτή τη διαχρονική αναγνώριση, και τα 95 χρόνια επιτυχημένης πορείας της εταιρείας, βρίσκονται οι άνθρωποι και οι ομάδες της Παπαστράτος. Ο τρόπος που συνεργάζονται, μαθαίνουν και εξελίσσονται με στόχο ένα βιώσιμο αύριο αποτυπώνει στην πράξη μια κουλτούρα που δίνει χώρο στη φροντίδα, ενθαρρύνει τη συμμετοχή και επενδύει στη συλλογική πρόοδο. Αδιαπραγμάτευτες και αναλλοίωτες στο χρόνο αξίες που μετουσιώνονται καθημερινά σε πράξεις, με θετικό αποτύπωμα στους ανθρώπους, την οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον.