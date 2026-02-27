Το ΔΝΤ ανακοίνωσε χθες Πέμπτη την ενεργοποίηση νέου χρηματοδοτικού προγράμματος για την Ουκρανία, το οποίο προβλέπει τη διάθεση δανείου 8,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων με σκοπό την ενίσχυση και σταθεροποίηση της οικονομίας της εμπόλεμης χώρας.

Ο διεθνής χρηματοπιστωτικός θεσμός της Ουάσιγκτον είχε ανακοινώσει στα τέλη Νοεμβρίου ότι κλείστηκε συμφωνία με την ουκρανική κυβέρνηση επ’ αυτού, που όμως απέμενε να εγκριθεί τυπικά από το διοικητικό συμβούλιό του.

Η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου επιτρέπει την «άμεση εκταμίευση» ποσού 1,5 δισεκ. δολαρίων, διευκρίνισε το ΔΝΤ στο δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε.