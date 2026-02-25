«Το πρώτο ουκρανικό εργοστάσιο παραγωγής drone άρχισε να λειτουργεί στη Βρετανία», δήλωσε σήμερα ο πρεσβευτής της Ουκρανίας, Βάλερι Ζαλούζνι.

«Η Ουκρανία διεξάγει ένα πόλεμο εν μέσω διαρκών πυραυλικών πληγμάτων, καταστροφής υποδομών και απειλών εναντίον εγκαταστάσεων παραγωγής. Ως εκ τούτου, η έναρξη της παραγωγής στο Ηνωμένο Βασίλειο έχει μια βαθιά στρατηγική λογική», δήλωσε ο Ζαλούζνι μέσω του Telegram.

«Αυτό δεν μεταθέτει το κέντρο βάρους μακριά από την Ουκρανία. Πρόκειται για επέκταση των κοινών ικανοτήτων μας και για τη δημιουργία μιας δεύτερης γραμμής άμυνας που εγγυάται τη συνέχεια της παραγωγής», πρόσθεσε.