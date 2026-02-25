Σκηνές που κόβουν την ανάσα εκτυλίχθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες, όταν δύο οχήματα χάθηκαν μέσα σε καταβόθρα την ώρα που οι οδηγοί τους είχαν σταματήσει σε φωτεινό σηματοδότη στη Νεμπράσκα την Τρίτη 24/02.

Κάμερες ασφαλείας αποτύπωσαν καρέ καρέ τη στιγμή που το οδόστρωμα υποχώρησε σε πολυσύχναστη διασταύρωση στη νοτιοκεντρική Ομάχα, με αποτέλεσμα να ανοίξει τεράστια τρύπα που «κατάπιε» ένα SUV και ένα φορτηγάκι. Παρά το σοκ, οι δύο οδηγοί δεν υπέστησαν τραυματισμούς.

Το συμβάν εκτυλίχθηκε σε αναπτυσσόμενη συνοικία της πόλης, όταν το έδαφος κάτω από τα ακινητοποιημένα οχήματα υποχώρησε αιφνιδίως, δημιουργώντας κρατήρα αρκετών μέτρων. Σύμφωνα με την αστυνομία, και οι δύο άνδρες βγήκαν σώοι.

A traffic camera in Omaha, Nebraska, captured the dramatic moment two vehicles suddenly fell into a sinkhole while stopped at an intersection. According to local reports, no injuries were reported, and nearby roads were shut down.



Ο οδηγός του φορτηγού κατάφερε να απεγκλωβιστεί μόνος του και να σκαρφαλώσει ξανά στο επίπεδο του δρόμου, όπου είχαν ήδη συγκεντρωθεί πολίτες. Με τη συνδρομή τους απελευθερώθηκε και ο οδηγός του SUV.

«Είμαστε ευγνώμονες σε αυτούς που ανέλαβαν δράση και παρείχαν άμεση βοήθεια», δήλωσε σε ανακοίνωσή της η αστυνομικός Σάρα Μαρτιέ, εκπρόσωπος της αστυνομίας της Ομάχα.

Το σημείο βρίσκεται σε περιοχή που εξυπηρετεί το Πανεπιστήμιο της Νεμπράσκα και αποτελεί πόλο έλξης για κατοίκους και επισκέπτες, καθώς συγκεντρώνει χώρους εστίασης, εμπορικά καταστήματα και κινηματογραφική αίθουσα.

Η Υπηρεσία Δημοσίων Έργων της Ομάχα επισημαίνει μέσω της ιστοσελίδας της ότι η καθίζηση προκλήθηκε από ρήξη σε αγωγό ύδρευσης. Από την πλευρά της, η Μητροπολιτική Υπηρεσία Κοινωφελών Υπηρεσιών, που έχει την ευθύνη του δικτύου ύδρευσης της πόλης, δεν είχε δώσει απάντηση μέχρι το μεσημέρι της Τετάρτης σε σχετικά αιτήματα για σχολιασμό.