Ο σκληρός θεσμικός πόλεμος ανάμεσα στον πρόεδρο Καρόλ Ναβρότσκι και τον πρωθυπουργό Ντόναλντ Τουσκ για τα φθηνά αμυντικά δάνεια της ΕΕ μετατρέπεται πλέον σε σύγκρουση για την ίδια την πορεία της Πολωνίας μέσα στην Ένωση.

Το βέτο του προέδρου σε δάνειο 44 δισ. ευρώ από τον μηχανισμό SAFE άνοιξε έναν νέο, βαθύ κύκλο πολωτικής αντιπαράθεσης, με την κυβέρνηση να υπόσχεται «Plan B» για να πάρει τα χρήματα και τον Τουσκ να προειδοποιεί μέχρι και για σενάριο «Polexit».

Στην καρδιά της αντιπαράθεσης βρίσκεται το πρόγραμμα Security Action for Europe (SAFE), ένας μηχανισμός 150 δισ. ευρώ που δίνει στα κράτη-μέλη φθηνά δάνεια για εξοπλισμούς, από τον οποίο η Βαρσοβία θα μπορούσε να αντλήσει περίπου 43,7–44 δισ. ευρώ. Ο πρόεδρος Ναβρότσκι άσκησε βέτο στον εφαρμοστικό νόμο που θα επέτρεπε στην Πολωνία να ανοίξει τη στρόφιγγα των ευρωπαϊκών κονδυλίων, καταγγέλλοντας «τεράστιο ξένο δανεισμό» που θα επιβαρύνει «παιδιά και εγγόνια» και θα καταστήσει τη χώρα εξαρτημένη από τις αποφάσεις των Βρυξελλών και –στη ρητορική του– του Βερολίνου.

Απέναντί του, ο πρωθυπουργός Τουσκ και η φιλοευρωπαϊκή κυβέρνηση υποστηρίζουν ότι τα δάνεια της ΕΕ είναι κρίσιμα για την ταχεία θωράκιση της Πολωνίας απέναντι στη ρωσική απειλή, χρηματοδοτώντας από την ενίσχυση των συνόρων μέχρι την εγχώρια αμυντική βιομηχανία. Ο Τουσκ μιλά για υπονόμευση της εθνικής ασφάλειας από το προεδρικό βέτο, ενώ ο υπουργός Οικονομικών το χαρακτηρίζει «ακραία ανεύθυνο» και αντίθετο προς το εθνικό συμφέρον.

«Ναβρότσκι» vs «Τουσκ»: από το SAFE στην απειλή Polexit

Ο Ναβρότσκι, ευθυγραμμισμένος με τη σκληρή εθνικιστική πτέρυγα του PiS και τη ρητορική τύπου MAGA, αξιοποιεί το SAFE ως όχημα για να προωθήσει μια πολιτική γραμμή «όχι στην απώλεια κυριαρχίας», βλέποντας στα δάνεια μια απόπειρα μετατροπής της Πολωνίας σε προτεκτοράτο των Βρυξελλών και ιδιαίτερα της Γερμανίας. Στους συμβούλους του κυριαρχεί η αφήγηση εναντίον ενός «υπερ-κράτους» της ΕΕ, με στόχο μια χαλαρή ένωση κυρίαρχων εθνικών κρατών – αφήγηση που αγγίζει ένα όλο και πιο καχύποπτο συντηρητικό ακροατήριο.

Ο Τουσκ, από την άλλη, σηκώνει την απειλή της εξόδου από την ΕΕ: προειδοποιεί ότι η συστηματική υπονόμευση της SAFE συμφωνίας και της ευρωπαϊκής πορείας οδηγεί βήμα-βήμα σε ένα πολωνικό Brexit, το λεγόμενο «Polexit». Την ώρα που η στήριξη της κοινής γνώμης στην ΕΕ παραμένει υψηλή αλλά φθίνουσα, η στρατηγική του Τουσκ είναι να μετατρέψει τις εκλογές του 2027 σε δημοψήφισμα υπέρ ή κατά της Ευρώπης, παρουσιάζοντας τον Ναβρότσκι ως τον άνθρωπο που παίζει με τη φωτιά της εξόδου.

Το βέτο του Ναβρότσκι, το «Plan B» του Τουσκ και η μάχη για την επόμενη μέρα

Η κυβέρνηση απαντά στο προεδρικό μπλόκο με τη λεγόμενη «Plan B», ένα πλέγμα νομικών και δημοσιονομικών ελιγμών για να περάσουν τα δάνεια μέσω υφιστάμενων ταμείων, αφού δεν διαθέτει την κοινοβουλευτική πλειοψηφία για να ανατρέψει το βέτο. Ο ίδιος ο Τουσκ δηλώνει ότι η πρόσβαση στα ευρωπαϊκά χρήματα θα γίνει «πιο δύσκολη, πιο αργή και απαιτεί πολύ μεγαλύτερη προσπάθεια», αλλά δεν πρόκειται να εγκαταλειφθεί.

Παράλληλα, ο Ναβρότσκι προσπαθεί να περάσει την «αντιπρόταση» του: ένα εθνικό Ταμείο Αμυντικών Επενδύσεων ως εναλλακτική της SAFE, χρηματοδοτούμενο από εγχώριους πόρους και όχι από δανεισμό της ΕΕ – πρόταση που η κυβέρνηση απορρίπτει ως ανεδαφική και χωρίς σοβαρή ανάλυση. Μέσα σε αυτό το κλίμα, τα φιλο-προεδρικά μέσα ανεβάζουν τους τόνους, καταγγέλλοντας τους υποστηρικτές του SAFE ως «προδότες» που φορτώνουν γενιές Πολωνών με γερμανικά χρέη, ενώ οι δημοσκοπήσεις δείχνουν πλειοψηφία κατά του βέτο, επιβεβαιώνοντας ότι το ρίσκο του προέδρου μόνο μικρό δεν είναι.

Ολόκληρη η σύγκρουση Ναβρότσκι – Τουσκ ξεπερνά κατά πολύ μια διαφωνία για λογιστικές γραμμές στον προϋπολογισμό: πρόκειται για μια τιτανομαχία πάνω στο ερώτημα αν η Πολωνία θα είναι ο σκληρός, επιφυλακτικός παίκτης στα σύνορα της ΕΕ ή ο πυλώνας μιας βαθύτερα ολοκληρωμένης ευρωπαϊκής άμυνας. Και καθώς το 2027 πλησιάζει, κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο η κάλπη να κριθεί όχι στο ποιος θα φέρει περισσότερα όπλα, αλλά στο ποιος θα πείσει τους Πολωνούς ότι δεν θα χάσουν ούτε την κυριαρχία ούτε την Ευρώπη τους.