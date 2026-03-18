Η αιφνιδιαστική και ιδιαίτερα ηχηρή παραίτηση του επικεφαλής του Εθνικού Κέντρου Αντιτρομοκρατίας, Τζο Κεντ τάραξε την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, καθώς αποχώρησε καταγγέλλοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες οδηγήθηκαν σε πόλεμο με το Ιράν υπό πίεση και με βάση ψευδή δεδομένα.

Λίγο πριν υποβάλει την εντυπωσιακή παραίτησή του, ο Κεντ είχε εκμυστηρευτεί τα σχέδιά του στον στενότερο πολιτικό του σύμμαχο, τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς. Ο Κεντ παρέδωσε την επιστολή παραίτησής του στον Βανς 24 ώρες πριν αποχωρήσει επισήμως από την κυβέρνηση, με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου να αναφέρει ότι ο αντιπρόεδρος τον ενθάρρυνε να συζητήσει πρώτα με τον προσωπάρχη και τον ίδιο τον πρόεδρο πριν λάβει οριστικές αποφάσεις, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι θα έπρεπε να επιδείξει σεβασμό προς τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

Μετά τη συνάντηση, ο Κεντ προχώρησε σε μία σφοδρή ανακοίνωση παραίτησης, στην οποία υποστήριξε ότι ο Τραμπ εξαπατήθηκε ώστε να πλήξει το Ιράν «λόγω πίεσης από το Ισραήλ και το ισχυρό αμερικανικό λόμπι του», προσθέτοντας χαρακτηριστικά: «Δεν μπορώ, με καθαρή συνείδηση, να υποστηρίξω τον συνεχιζόμενο πόλεμο». Παράλληλα, κατηγόρησε τον πρόεδρο ότι υπαναχώρησε από τις αρχές μη παρέμβασης με τις οποίες είχε κάνει προεκλογική εκστρατεία.

Σύμφωνα με την Washington Post, κατά τη διάρκεια της προσωπικής παραίτησης του Κεντ προς τον Βανς ήταν παρούσα και η Τούλσι Γκάμπαρντ, ενώ παραμένει ασαφές εάν ο αντιπρόεδρος είχε ενημερώσει άλλα μέλη της κυβέρνησης για την πρόθεση του Κεντ να αμφισβητήσει δημόσια τον πόλεμο κατά την αποχώρησή του.

Από την πλευρά του, ο Τραμπ υποδέχθηκε θετικά την παραίτηση, δηλώνοντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο ότι όταν διάβασε την ανακοίνωση του Κεντ συνειδητοποίησε πως ήταν καλύτερο που αποχώρησε, καθώς, όπως είπε, ο πρώην αξιωματούχος θεωρούσε ότι το Ιράν δεν αποτελεί απειλή. «Το Ιράν ήταν απειλή, κάθε χώρα το αντιλαμβανόταν», τόνισε ο πρόεδρος, προσθέτοντας ότι άτομα που δεν θεωρούν το Ιράν απειλή δεν έχουν θέση στην κυβέρνησή του.

Ο Κεντ, ο οποίος έχει αναπτυχθεί σε αποστολές μάχης 11 φορές και έχασε τη σύζυγό του Σάνον σε έναν πόλεμο που, όπως υποστηρίζει, κατασκευάστηκε από το Ισραήλ, συνδέεται στενά με την πτέρυγα «America First» της κυβέρνησης Τραμπ, μαζί με την Γκάμπαρντ και τον Βανς, οι οποίοι έχουν προειδοποιήσει κατά νέων εμπλοκών στη Μέση Ανατολή. Η παραίτησή του αποκαλύπτει ένα διευρυνόμενο ρήγμα στο εσωτερικό του πολιτικού περιβάλλοντος του Τραμπ.

Στην επιστολή του, ο Κεντ κατηγορεί ανώτατους Ισραηλινούς αξιωματούχους και μέλη των αμερικανικών μέσων ενημέρωσης ότι διεξήγαγαν «εκστρατεία παραπληροφόρησης» προκειμένου να πείσουν τον πρόεδρο ότι το Ιράν αποτελούσε άμεση απειλή, κάνοντας ευθεία σύγκριση με την περίοδο που προηγήθηκε του πολέμου στο Ιράκ. Το χάσμα φέρνει αντιμέτωπη την μη παρεμβατική πτέρυγα Γκάμπαρντ-Βανς με τους πιο σκληροπυρηνικούς Ρεπουμπλικανούς, οι οποίοι στηρίζουν την αμερικανική υποστήριξη προς το Ισραήλ και μία πιο επιθετική στάση απέναντι στην Τεχεράνη.

Την ίδια ώρα, οι επιπτώσεις της σύγκρουσης γίνονται αισθητές και στην οικονομία, με τις τιμές των καυσίμων να έχουν αυξηθεί στα 3,80 δολάρια ανά γαλόνι από 2,90 πριν την έναρξη της σύγκρουσης πριν από τρεις εβδομάδες, ενώ το στενό πέρασμα από το οποίο διέρχεται το ένα πέμπτο της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου παραμένει ουσιαστικά αποκλεισμένο λόγω της απειλής ιρανικών ναρκών και πυραύλων.

Η παραίτηση του Κεντ προκάλεσε άμεσες αντιδράσεις από προσωπικότητες της «America First» πτέρυγας. Η Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν τον χαρακτήρισε «μεγάλο Αμερικανό ήρωα», ενώ η Κάντας Όουενς προχώρησε ακόμη περισσότερο, αποκαλώντας τον Τραμπ «ντροπιαστικό πρόεδρο» και καλώντας τους Αμερικανούς στρατιώτες να εξετάσουν το ενδεχόμενο αντίρρησης συνείδησης, χαρακτηρίζοντας τον Κεντ «πατριώτη».

Ωστόσο, δεν συμμερίζονται όλοι αυτή την άποψη. Ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Μάικ Τζόνσον, ερωτηθείς για τις κατηγορίες του Κεντ ότι οι ΗΠΑ εισήλθαν στον πόλεμο λόγω του Ισραήλ, επανέλαβε τη θέση της κυβέρνησης Τραμπ ότι υπήρχε άμεση απειλή από την απόκτηση πυρηνικού όπλου από το Ιράν. Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ είχε δηλώσει το περασμένο καλοκαίρι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν καταστρέψει το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.