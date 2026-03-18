Η ΑΕΚ νίκησε και στη Γερμανία την Άλμπα, με 93-88 στην παράταση, και τερμάτισε στην 1η θέση του ομίλου της, πράγμα που σημαίνει ότι θα έχει πλεονέκτημα έδρας στα play off του Basketball Champions League.

Έχοντας τη συμπαράσταση και περίπου 500 οπαδών της που δημιούργησαν όμορφη ατμόσφαιρα, η Ένωση μπήκε καλά στο παιχνίδι, πήρε το προβάδισμα και ήταν στο +9 (19-28) στο τέλος της πρώτης περιόδου.

Η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα ήλεγχε την κατάσταση και βρέθηκε ακόμη και στο +14 (23-37) στο δεύτερο δεκάλεπτο, οι Γερμανοί όμως έβγαλαν αντίδραση και άρχισαν να μειώνουν τη διαφορά, για να ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο με το σκορ 46-52.

Το παιχνίδι έγινε ντέρμπι στην τρίτη περίοδο καθώς η Άλμπα πλησίασε και στο -1 (53-54), με τους «κιτρινόμαυρους» να διατηρούν το προβάδισμα αλλά να νιώθουν πλέον την πίεση των γηπεδούχων.

Το 40λεπτο, τελικά, ολοκληρώθηκε με το σκορ 79-79 και το παιχνίδι οδηγήθηκε στην παράταση, όπου η ΑΕΚ ήταν καλύτερη, έβρισκε λύσεις στην επίθεση και πήρε τη νίκη με 93-88 και μαζί και την 1η θέση του ομίλου.

Τα δεκάλεπτα: 19-28, 46-52, 62-64, 79-79, 88-93 (παράταση)

Άλμπα (Κάλες): Ο’Κόνελ, Γκρίζελ 6, Ντέλοου 7 (1), Καγίλ 10, Μάτισεκ 14 (3), Γουντ 6 (2), Ρόμπερτς 4, Εχόντας 1, Αγκμπακοκό 10, Νούφερ, Χούντ 10 (2), Μπιν 20 (3).

ΑΕΚ (Σάκοτα): Γκρέι 24, Σκορδίλης, Μπράουν 10, Κατσίβελης 2, Φλιώνης, Φίζελ 8, Λεκαβίτσιους 6, Μπάρτλεϊ 29 (6), Χαραλαμπόπουλος 2, Νάναλι 12 (2).