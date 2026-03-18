Για χρόνια ο 42χρονος Ιλία Ρεμέσλο ήταν ένας από τους πιο αξιόπιστους φανατικούς του ρωσικού καθεστώτος του Βλαντίμιρ Πούτιν, δικηγόρος που κυνηγούσε αντιπολιτευόμενους, δημοσιογράφους και μπλόγκερ στα δικαστήρια και στο διαδίκτυο. Ως πρώην μέλος του Δημόσιου Επιμελητηρίου, ενός ελεγχόμενου από το Κρεμλίνο συμβουλευτικού οργάνου, είχε χτίσει προφίλ πιστού τιμωρού του συστήματος, ειδικά απέναντι στον Αλεξέι Ναβάλνι και τους συνεργάτες του.

Το βράδυ της Τρίτης δημοσίευσε στο κανάλι του στο Telegram (90.000 ακόλουθοι) μανιφέστο με τίτλο «Πέντε λόγοι για τους οποίους σταμάτησα να στηρίζω τον Βλαντιμίρ Πούτιν», προκαλώντας σοκ στη ρωσική διαδικτυακή σφαίρα. Στο κείμενο χαρακτήρισε τον Πούτιν «παράνομο» πρόεδρο, μίλησε για «αποτυχημένο πόλεμο» στην Ουκρανία, με «εκατομμύρια θύματα» και διαλυμένη οικονομία, και κατήγγειλε ότι οι δύο δεκαετίες στην εξουσία αποδεικνύουν πως «η απόλυτη εξουσία διαφθείρει».

Μιλώντας από το διαμέρισμά του στην Αγία Πετρούπολη, ο Ρεμέσλο ανέβασε ακόμη περισσότερο τους τόνους, ζητώντας ανοιχτά: «Ο Βλαντιμίρ Πούτιν πρέπει να παραιτηθεί και να δικαστεί ως εγκληματίας πολέμου». Περιέγραψε έναν στρατό που «δεν προελαύνει στην Ουκρανία», έναν πόλεμο «που δεν πάει πουθενά» με «τεράστιες απώλειες» για ελάχιστα εδάφη «που δεν θα δώσουν τελικά τίποτα στη Ρωσία», ενώ κατηγόρησε τον πρόεδρο ότι «έχει καταστρέψει ό,τι έπιασε στα χέρια του» και ότι «η χώρα κυριολεκτικά διαλύεται».

Αναλυτές του φιλοπολεμικού μπλοκ στη Ρωσία κάνουν λόγο για «πρωτοφανή» ρήξη, τονίζοντας ότι μέχρι τώρα, ακόμη και οι Z‑bloggers που επέκριναν τον στρατό απέφευγαν να αμφισβητήσουν τον ίδιο τον Πούτιν και την ίδια την εισβολή. Ο Ρεμέσλο, που για χρόνια ήταν εμβληματική φιγούρα στη στοχοποίηση του Ναβάλνι, τώρα ανοίγει, όπως σχολιάζει συνεργάτης της ρωσικής αντιπολίτευσης– «ένα εξαιρετικά επικίνδυνο κουτί της Πανδώρας», λέγοντας πράγματα για τα οποία «άλλοι μπαίνουν φυλακή για πολύ λιγότερα».

Μετά τη δημοσίευση, ο Ρεμέσλο λέει ότι δέχτηκε αλλεπάλληλα τηλεφωνήματα από επαφές στις υπηρεσίες ασφαλείας, που τον παρακαλούσαν να κατεβάσει την ανάρτηση, ένδειξη, όπως ο ίδιος εκτιμά, ότι «το σύστημα πανικοβάλλεται». Σενάρια για χακάρισμα ή «σκηνοθετημένη προβοκάτσια» του Κρεμλίνου διαψεύστηκαν όταν ανήρτησε βίντεο επαναλαμβάνοντας τις θέσεις του, ενώ ο ίδιος δηλώνει έτοιμος «για οποιαδήποτε δίκη», αναγνωρίζοντας ότι ως άνθρωπος που στήριξε επί χρόνια το καθεστώς «φέρει ευθύνη» και τώρα επιχειρεί να σπάσει τον «φαύλο κύκλο σιωπής».