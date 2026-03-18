Στιγμές αγωνίας εκτυλίχθηκαν σε νοσοκομείο Παίδων στην Αθήνα, όταν ένα αγοράκι μόλις τριών ετών μεταφέρθηκε εσπευσμένα, έχοντας καταπιεί ξυραφάκι, προκαλώντας κινητοποίηση των γιατρών.

Από την πρώτη στιγμή, το ιατρικό προσωπικό προχώρησε σε άμεσες εξετάσεις, με την ακτινογραφία να επιβεβαιώνει την παρουσία του αιχμηρού αντικειμένου στο στομάχι του παιδιού.

Οι γονείς είχαν ήδη ενημερώσει τους γιατρούς για το περιστατικό, συμβάλλοντας στην ταχύτερη διάγνωση και αντιμετώπιση.

Οι γιατροί εντόπισαν με ακρίβεια το σημείο όπου βρισκόταν το ξυραφάκι και σχεδίασαν προσεκτικά την επέμβαση για την ασφαλή αφαίρεσή του, αποφεύγοντας σοβαρούς τραυματισμούς.

Ακολούθησε χειρουργική επέμβαση, η οποία ολοκληρώθηκε με επιτυχία, χάρη στην άμεση και συντονισμένη αντίδραση των γιατρών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το παιδί αναρρώνει ομαλά και η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει πλέον ανησυχία, με τους γιατρούς να παρακολουθούν στενά την πορεία του.