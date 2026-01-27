Στο νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» μεταφέρθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (26/1) ένας 11χρονος μαθητής, ο οποίος τραυματίστηκε στο προαύλιο του 7ου Δημοτικού Σχολείου Ελευσίνας. Ο ανήλικος υπέστη κάταγμα στο αριστερό χέρι, με τις συνθήκες του περιστατικού να τελούν υπό διερεύνηση από τις Αρχές.

Σύμφωνα με την κατάθεση που έδωσε το παιδί από κοινού με τη μητέρα του, ο τραυματισμός επήλθε όταν συμμαθητές του άρχισαν να τον κυνηγούν, με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος. Παρά τους ισχυρισμούς της οικογένειας, αρμόδιες πηγές που μίλησαν στο thriassio.gr έσπευσαν να υποβαθμίσουν το γεγονός κάνοντας λόγο για ένα ατύχημα που έγινε κατά τη διάρκεια παιχνιδιού.

Οι Αρχές εξετάζουν πλέον με προσοχή τα αίτια του τραυματισμού, αναζητώντας στοιχεία για το τι ακριβώς προηγήθηκε της πτώσης του 11χρονου στον σχολικό χώρο.