Παίζοντας με 10 παίκτες από το 60′ λόγω αποβολής του Τεχέρο, ο Άρης έμεινε στο 0-0 με τον Πανσερραϊκό και δεν είναι ακόμη σίγουρος για μια θέση στην 8άδα, ενώ οι Σερραίοι συνεχίζουν την προσπάθειά τους για αποφυγή του υποβιβασμού.

Ο αγώνας άρχισε με τους γηπεδούχους να απειλούν στο 2ο λεπτό με εκτέλεση φάουλ του Φέλτες που απέκρουσε ο Αθανασιάδης, για να ακολουθήσει στο 9′ η πρώτη προσπάθεια των φιλοξενούμενων με το σουτ του Ράτσιτς που έφυγε λίγο άουτ. Από εκεί και πέρα ο ρυθμός του παιχνιδιού έπεσε, με τις καλές στιγμές να λείπουν.

Στο 36′, πάντως, οι Σερραίοι πλησίασαν στο γκολ με την κεφαλιά του Τεσέιρα που μπλόκαρε με δυσκολία ο Αθανασιάδης, με τους Θεσσαλονικείς, από την άλλη πλευρά, να πλησιάζουν στο 0-1 στο 39′ με το σουτ του Ντούντου που βρήκε στο δοκάρι.

Οι «κίτρινοι» είχαν ευκαιρία και στο 45′ με το πλασέ του Αλφαρέλα αλλά ο Τιναλίνι έκανε εκπληκτική απόκρουση και στο 52′ τον μιμήθηκε στην απέναντι περιοχή ο Αθανασιάδης σε κεφαλιά του Ίβαν, κρατώντας το 0-0.

Τα δεδομένα άλλαξαν στο 60′ καθώς ο Τεχέρο είδε την κόκκινη κάρτα για το φάουλ στον Τεσέιρα που έβγαινε απέναντι από τον Αθανασιάδη, με τον Άρη να πρέπει να συνεχίσει με 10 παίκτες… Ο Πανσερραϊκός προσπάθησε να το εκμεταλλευτεί και είχε ευκαιρίες με Τεσέιρα και Ίβαν, κανείς τους όμως δεν κατάφερε να στείλει τη μπάλα στα δίχτυα.

Αυτό θα μπορούσε να το κάνει ο Γιαννιώτας με σουτ στο 93′ και να δώσει τη νίκη στους «κίτρινους», η μπάλα όμως πήγε στο δοκάρι και το 0-0 έμεινε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή.

Πανσερραϊκός (Ζεράρ Σαραγόσα): Tιναλίνι, Βόλνεϊ, Κάλινιν (63΄ Γκελασβίλι), Ντε Μάρκο, Λύρατζης, Ομεονγκά (77΄ Σοφιανός), Δοϊρανλής, Τσαούσης, Ριέρα, Τεσέιρα, Ίβαν (92′ Μασκανάκης).

Άρης (Μιχάλης Γρηγορίου): Αθανασιάδης, Τεχέρο, Φαμπιάνο, Ροζ, Μεντίλ (89΄ Φρίντεκ), Χόνγκλα, Ράτσιτς, Αλφαρέλα (77΄ Γιαννιώτας), Μπουσαΐντ (63΄ Δώνης), Ντούντου (63΄ Φαντιγκά), Μορόν (77΄ Κουάμε).