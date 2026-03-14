Σοβαρό επεισόδιο βίας καταγράφηκε λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι του Σαββάτου στο κέντρο των Χανίων, στη διασταύρωση των οδών Κυδωνίας και Μαργουνίου, όταν ξέσπασε έντονη συμπλοκή μεταξύ ατόμων, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας άνδρας στο κεφάλι.

Σύμφωνα με το neakriti.gr το σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, προκειμένου να υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Την ίδια ώρα, αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο προχώρησαν στη σύλληψη ενός ατόμου, το οποίο φέρεται να εμπλέκεται στο περιστατικό, ενώ οι αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε η συμπλοκή.