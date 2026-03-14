Με τον Γιόκερες να ανοίγει το σκορ στο 89′, η Άρσεναλ, για την οποία σκόραρε και ο Ντάουνμαν στο 97′, νίκησε με 2-0 την Έβερτον και είναι στο +10 από τη Μάντσεστερ Σίτι που έχει δύο παιχνίδια λιγότερα.

Από το ξεκίνημα της φετινής Premier League οι «κανονιέρηδες» είναι η ομάδα που πείθει περισσότερο από όλες και η κατάκτηση του πρωταθλήματος για πρώτη φορά μετά το 2004 μοιάζει πιο πιθανή από ποτέ.

Υποδεχόμενη την Έβερτον, η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα στάθηκε τυχερή στο 17′ καθώς το δυνατό σουτ του ΜακΝιλ πήγε στο δοκάρι και στη συνέχεια προσπάθησε να φτάσει στο γκολ που θα απλοποιούσε τα πράγματα αλλά δεν ήταν καλή.

Η ώρα, επομένως, περνούσε και το 0-0 παρέμενε, μέχρι που ήρθε το 89ο λεπτό και η τραγική έξοδος του Πίκφορντ σε σέντρα του 16χρονου Ντάουνμαν, με τον Γιόκερες να λέει «ευχαριστώ» κάνοντας το 1-0 προ κενής εστίας.

Στο 96′ οι φιλοξενούμενοι κέρδισαν κόρνερ και ο Πίκφορντ βγήκε μπροστά, η άμυνα της Άρσεναλ όμως κατάφερε να απομακρύνει και ο Ντάουνμαν στην αντεπίθεση έγραψε το 2-0 καθώς ο τερματοφύλακας της Έβερτον… απουσίαζε.