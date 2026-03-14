Με ένα ακόμα live, το 4ο στη σειρά για την φετινή σεζόν, το J2US ήρθε στους τηλεοπτικούς μας δέκτες το βράδυ του Σαββάτου μέσα από τη συχνότητα του OPEN. Μάλιστα, με το… καλησπέρα, ο παραγωγός και παρουσιαστής του μουσικού σόου Νίκος Κοκλώνης είχε ετοιμάσει ένα συγκινητικό αφιέρωμα και ορισμένα λόγια καρδιάς για τον Γιώργο Μαρίνο που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών.

Πιο συγκεκριμένα, μόλις εμφανίστηκε στη σκηνή του J2US, ο Νίκος Κοκλώνης σημείωσε χαρακτηριστικά πως “δεν θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε την αποψινή μας βραδιά χωρίς ένα ταπεινό “αντίο” στο φαινόμενο Γιώργος Μαρίνος. Ήταν μια μοναδική και ανεπανάληπτη καλλιτεχνική προσωπικότητα που δεν γίνεται να αντιγραφεί”.

“Ο Γιώργος Μαρίνος ήταν ένας καλλιτέχνης με πηγαίο ταλέντο και εκρηκτικό ταπεραμέντο που δεν χωρούσε σε μια ιδιότητα, αυτή του ηθοποιού ή του τραγουδιστή. Έτσι δημιούργησε τη δική του. Για πάντα δίπλα στον τίτλο “Έλληνας σόουμαν” θα υπάρχει το όνομα του και εμείς εδώ στο J2US, το μοναδικό σόου στην ελληνική τηλεόραση που μεταδίδεται ζωντανά για έξι ώρες εδώ και επτά συνεχόμενες σεζόν, ως πρωταθλητές λοιπόν στη ζωντανή ψυχαγωγία τηλεοπτικού κοινού, αισθανόμαστε χρέος στον Γιώργο Μαρίνο. Σ’ αυτόν τον πρωτοπόρο καλλιτέχνη”.

“Ήταν πρώτος σε όλα. Όχι μόνο στην τέχνη του, αλλά και στο δικαίωμα του πως να ζήσει τη ζωή του. Σε εποχές δύσκολες, χωρίς φόβο αλλά με πάθος, υποστήριξε τις προσωπικές του επιλογές”.

“Θα ΄ταν μεγάλη τιμή για όλους εμάς, που βρισκόμαστε σήμερα στην τηλεόραση, έστω για λίγο να ακολουθήσουμε τα βήματα του” πρόσθεσε ο Νίκος Κοκλώνης για να δώσει, αμέσως μετά, συνέχεια στη γνώριμη ροή του J2US το βράδυ του Σαββάτου στο OPEN.