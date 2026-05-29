Τροποποιήσεις στο πρόγραμμά της για την Πέμπτη 11 και την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026 ανακοίνωσε η ΕΡΤ, ενημερώνοντας το τηλεοπτικό κοινό για τις αλλαγές που θα ισχύσουν στην ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ και στην ΕΡΤ1

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι αγώνες του Μουντιάλ για την Πέμπτη 11 και την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026 θα μεταδοθούν απο την ΕΡΤ1. Το προγραμμα της ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ διαμμορφώνεται ως εξής:

Το πρόγραμμα της Πέμπτης 11 Ιουνίου

Για την Πέμπτη 11 Ιουνίου, το πρόγραμμα της ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ διαμορφώνεται ως εξής:

01:30 – GAME CHANGERS (E)

02:30 – HANDBALL Α1 ΓΥΝΑΙΚΩΝ – 2ος ΤΕΛΙΚΟΣ: ΠΑΟΚ – ΑΕΚ (Ε)

04:30 – LIVERPOOL TV: ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ – ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ (Ε)

06:30 – THE EVOLUTION OF SPORT (E)

Η ΕΡΤ διευκρίνισε ότι η ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ δεν θα μεταδώσει αγώνα του Μουντιάλ 2026 στις 05:00. Η συγκεκριμένη αναμέτρηση θα προβληθεί κανονικά από την ΕΡΤ1 την ίδια ώρα.

Οι αλλαγές της Παρασκευής 12 Ιουνίου

Αντίστοιχες διαφοροποιήσεις θα ισχύσουν και για την Παρασκευή 12 Ιουνίου.

Το πρόγραμμα της ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ περιλαμβάνει:

01:30 – GAME CHANGERS (Ε)

02:30 – ΣΤΙΒΟΣ – DIAMOND LEAGUE 2026 – ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ (Ε)

04:30 – FUTSAL SUPER LEAGUE – 2ος ΤΕΛΙΚΟΣ: ΔΟΥΚΑΣ – ΑΕΚ (Ε)

06:00 – f+ZHN (Ε) ημέρας

Οι αλλαγές αφορούν αποκλειστικά το πρόγραμμα της ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, καθώς οι μεταδόσεις αγώνων του Μουντιάλ 2026 συνεχίζονται από την ΕΡΤ1.