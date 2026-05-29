Το «Φως στο Τούνελ» με την Αγγελική Νικολούλη έρχεται απόψε στις 23:20, στο MEGA,

με αποκαλυπτικά στοιχεία για δύο υποθέσεις που έχουν προκαλέσει έντονη αναστάτωση

στην κοινή γνώμη:

Δολοφονία το «ατύχημα» του προέδρου…

Η δολοφονική επίθεση στον δημιουργικό και ευγενικό πρόεδρο του χωριού.

Τι ήθελε να αλλάξει στην περιοχή; Ποιους ενόχλησαν οι παρατηρήσεις του και πώς

στήθηκε το καρτέρι θανάτου;

Όλο το παρασκήνιο και οι μαρτυρίες- «φωτιά» που φέρνουν την ανατροπή.

Μάριος Παπαγεωργίου: Στο εδώλιο ο πρώην αστυνομικός – γιος του εγκέφαλου…

Οι καταιγιστικές εξελίξεις στην πολύκροτη υπόθεση που αποκάλυψε το «Τούνελ» και

συγκλόνισε το πανελλήνιο.

Ο γιος του καταδικασμένου σε ισόβια εγκέφαλου, πρώην αστυνομικός, δίνει λόγο στη

Δικαιοσύνη.

Τραγική φιγούρα η χαροκαμένη μητέρα που περιμένει -χρόνια τώρα- την απάντηση για

το μονάκριβο παιδί της.