Με πέναλτι του Σαγάλ στο 55′ η ΑΕΛ ισοφάρισε τον Αστέρα Τρίπολης είχε προηγηθεί στο 40′ με τον Μπαρτόλο και με το τελικό 1-1 παρέμεινε στο +5, καθώς η μάχη για την αποφυγή του υποβιβασμού συνεχίζεται.

Οι γηπεδούχοι ήταν αυτοί που μπήκαν πιο δυνατά στο παιχνίδι και στο 3′ άγγιξαν το γκολ με την εκτέλεση φάουλ του Σαγάλ αλλά ο Χατζηεμμανουήλ απέκρουσε με υπερένταση, για να ακολουθήσει νέα ευκαιρία στο 9′ με το γύρισμα του Σαγάλ που έδιωξε ο Τριανταφυλλόπουλος στέλνοντας τη μπάλα και στο δοκάρι.

Στο 15′ ήταν η σειρά του Όλαφσον να πλησιάσει στο γκολ αλλά η μπάλα έφυγε λίγο άουτ μετά το σουτ που επιχείρησε και στη συνέχεια ο ρυθμός του παιχνιδιού έπεσε, με την επόμενη καλή φάση να έρχεται στο 36′ -και ήταν πάλι για τους «βυσσινί»- με το σουτ του Φερίγκρα που κόντραρε και στον Σουρλή για να φύγει η μπάλα ελάχιστα άουτ.

Και αφού δεν έγινε το 1-0, έγινε στο 40′ το 0-1 με την ωραία εκτέλεση φάουλ του Μπαρτόλο που νίκησε τον Αναγνωστόπουλο. Στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, μάλιστα, οι Αρκάδες θα μπορούσαν να πετύχουν και δεύτερο γκολ αλλά ο Αναγνωστόπουλος πρόλαβε τον Σίπσιτς, με τη μπάλα να πάει και στο δοκάρι.

Νωρίς στο β’ μέρος πάντως και συγκεκριμένα στο 55′ ήρθε η ισοφάριση για την ΑΕΛ με το πέναλτι που κέρδισε ο Σουρλής και εκτέλεσε εύστοχα ο Σαγάλ. Το 1-1 ήταν γεγονός και οι Θεσσαλοί πίεσαν και για το δεύτερο γκολ, το οποίο άγγιξαν στο 59′ με το σουτ του Μασόν που πήγε στο δοκάρι.

Αυτή ήταν βασικά και η τελευταία καλή φάση του αγώνα, καθώς ο Αστέρας κατάφερε να κρατήσει το 1-1, με την ΑΕΛ να παραμένει στο +5 και τη μάχη για την αποφυγή του υποβιβασμού να συνεχίζεται.

AEΛ (Σάββας Παντελίδης): Αναγνωστόπουλος, Ηλιάδης, Μπατουμπινσικά, Φεριγκρά, Μασόν (87΄Αποστολάκης), Σουρλής (82΄Πέρες), Ατανάσοφ (71΄Νάορ), Όλαφσον, Κακουτά (71΄Πασάς), Τούπτα (87΄Μούργος), Σαγάλ.

Αστέρας Τρίπολης (Γιώργος Αντωνόπουλος): Χατζηεμμανουήλ, Δεληγιαννίδης, Τριανταφυλλόπουλος (71΄Λάσκαρης), Σίπτσιτς, Σιλά, Εμμανουηλίδης (65΄Κετού), Αλμύρας, Μουνιόθ (86΄Τζανδάρης), Αλάγκμπε, Μπαρτόλο, Όκο (87΄Μακέντα).