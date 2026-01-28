Διασωληνωμένο στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία» νοσηλεύεται ένα αγόρι 4 ετών με γρίπη.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΠΟΕΔΗΝ (Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων), το αγόρι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ανακοπή.

Οι γιατροί κατάφεραν να το επαναφέρουν και νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη ΜΕΘ σε σταθερή κατάσταση.

Την ίδια ώρα, στη ΜΕΘ του ίδιου νοσοκομείου παραμένει διασωληνωμένη και η 6χρονη που είχε μεταφερθεί την περασμένη εβδομάδα. Όπως αναφέρουν πηγές, επιχειρήθηκε τη Δευτέρα αποσωλήνωση, ωστόσο η προσπάθεια δεν ολοκληρώθηκε, καθώς η κατάσταση της μικρής δεν το επέτρεψε.

Ανησυχητική αύξηση περιστατικών γρίπης

Το περιστατικό έρχεται να επιβεβαιώσει τον υπερδιπλασιασμό των εισαγωγών ασθενών με γρίπη στα νοσοκομεία της χώρας, όπως έχει αναφέρει ο ΕΟΔΥ στις αρχές Ιανουαρίου.

Σημειώνεται ότι ο ΕΟΔΥ συνιστά την άμεση έναρξη αντι-ιϊκής αγωγής σε άτομα υψηλού κινδύνου που εμφανίζουν συμπτώματα συμβατά με γρίπη, είτε με θετική διάγνωση είτε όχι. Σε περιπτώσεις συρροής κρουσμάτων σε κλειστές δομές, όπως δομές μακροχρόνιας φροντίδας, προτείνεται η προφυλακτική χορήγηση αντι-ιϊκής αγωγής.

Τέλος, ο ΕΟΔΥ τονίζει τη σημασία της εφαρμογής μέτρων προστασίας, όπως το συχνό πλύσιμο των χεριών, η αποφυγή επαφής χεριών με μύτη και στόμα, η χρήση μάσκας σε κλειστούς και συνωστισμένους χώρους για τις ευπαθείς ομάδες, η αναπνευστική υγιεινή, ο καλός αερισμός των χώρων, καθώς και η παραμονή στο σπίτι και η χρήση μάσκας σε περίπτωση συμπτωμάτων.