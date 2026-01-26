Πολλά περιστατικά ασθενών με γρίπη και εποχικές ιώσεις γεμίζουν τα νοσοκομεία και πιέζουν το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ειδικά, η υποπαραλλαγή Κ ανησυχεί τους ειδικούς, καθώς είναι ιδιαίτερα μεταδοτική ακόμη και δύο 24ωρα πριν εκδηλώσει συμπτώματα ο φορέας.

Ο Σπύρος Μαζάνης, πρόεδρος των παιδιάτρων, δήλωσε πως πάνω από 130 παιδιά νοσηλεύτηκαν τον Ιανουάριο στα νοσοκομεία της χώρας, ενώ όπως είπε μιλώντας στο Action24, «θυμίζει τα επίπεδα του 2008, όταν είχε εμφανιστεί για πρώτη φορά η H1N1».

«Δεν υπάρχει σπίτι αυτή τη στιγμή χωρίς κάποιον ασθενή με γρίπη», είπε συγκεκριμένα ο κ. Μαζάνης.

Αναφερόμενος στα συμπτώματα είπε πως είναι πολύ βαριά, με υψηλό πυρετό και μυαλγίες, ενώ όπως αναφέρουν οι ασθενείς «μπορεί κάποιες ημέρες να δείχνει να πηγαίνει καλύτερα και μετά ξαναφουντώνει».

Χαρακτήρισε «ύπουλο» τον ιό γιατί «μεταδίδεται δύο- τρεις ημέρες πριν εμφανιστούν τα συμπτώματα από τον φορέα αλλά και λίγα 24ωρα μετά τη λήξη τους».

Μάλιστα, όπως είπε ο Σπύρος Μαζάνης υπάρχει ένα παράδοξο με το φετινό υποστέλεχος, καθώς δεν το εντοπίζουν από τις πρώτες ημέρες τα τεστ κι έτσι οι ασθενείς δεν ξέρουν ότι έχουν κολλήσει γρίπη Α, παρά τα συμπτώματα». «Μπορεί να βγει θετικό το τεστ την τρίτη ή και την τέταρτη ημέρα των συμπτωμάτων», είπε χαρακτηριστικά.

Τέλος, αναφέρθηκε στους τρόπους πρόληψης, αν και όπως είπε μέσα στο σχολείο οι μαθητές είναι δύσκολο να προφυλαχτούν και ειδικά στις μικρότερες ηλικίες, λόγω και των κλειστών τάξεων. Κάλεσε τους γονείς να κρατούν σπίτι τα παιδιά τους αν εμφανίζουν συμπτώματα και να αποφεύγουν όσους εμφανίζουν βήχα ή καταρροή.

Έκκληση ειδικών για εμβολιασμό

Οι παιδίατροι απευθύνουν σαφή έκκληση στους γονείς να προχωρήσουν στον εμβολιασμό των παιδιών, ακόμη και αυτή την περίοδο, καθώς η γρίπη εκτιμάται ότι θα συνεχίσει να κυκλοφορεί έως και τον Μάρτιο.

Παράλληλα, τονίζεται η σημασία της έγκαιρης ιατρικής εκτίμησης με την εμφάνιση συμπτωμάτων, αλλά και της αποφυγής επαφής των παιδιών που νοσούν με ηλικιωμένους και άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, ώστε να περιοριστεί η διασπορά και να αποφευχθούν σοβαρές επιπλοκές.