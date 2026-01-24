Πολλά περιστατικά ασθενών με γρίπη και εποχικές ιώσεις γεμίζουν τα νοσοκομεία και πιέζουν το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ειδικά η υποπαραλλαγή Κ ανησυχεί τους επιστήμονες, καθώς είναι ιδιαίτερα μεταδοτική ακόμη και δύο εικοσιτετράωρα πριν εκδηλώσει συμπτώματα ο φορέας. Σοβαρή είναι η κατάσταση του 6χρονου κοριτσιού που νοσηλεύεται διασωληνωμένο.

Ένα 6χρονο κοριτσάκι πήγε στο νοσοκομείο με υψηλό πυρετό και σπασμούς, ενώ ήταν αφυδατωμένο και εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση διασωληνωμένο στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία», λόγω επιπλοκών της γρίπης Α.

«Έχω το εγγονάκι μου και είναι στην εντατική διασωληνωμένο και έχει επηρεαστεί το νευρικό του σύστημα και ο εγκέφαλός του», δήλωσε στην ΕΡΤ η γιαγιά του 6χρονου.

Περισσότερα από 130 παιδιά χρειάστηκε να νοσηλευτούν με γρίπη μέσα στον Ιανουάριο στα παιδιατρικά νοσοκομεία της Αθήνας και 4 σε ΜΕΘ.

Η παθολόγος – καθηγήτρια επιδημιολογίας, Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, εξήγησε στην ΕΡΤ ότι «μπορεί και τα μικρά παιδιά να κινδυνέψουν αφού οι επιπλοκές του ιού της γρίπης μπορεί να είναι στο νευρικό σύστημα, στην καρδιά και στους πνεύμονες αλλά και πιο σπάνιες επιπλοκές».

Η γρίπη δεν είναι μία απλή ιογενής λοίμωξη αλλά μία ασθένεια του αναπνευστικού που μπορεί να προκαλέσει σοβαρά και επίμονα συμπτώματα. Σύμφωνα με τους επιστήμονες το στέλεχος Κ της γρίπης Α μπορεί να μεταδώσει μέχρι και δύο 24ωρα πριν από την έναρξη των συμπτωμάτων.

«Η διάρκεια μετάδοσης της γρίπης είναι μία με δύο μέρες πριν την εμφάνιση των συμπτωμάτων που μπορούμε να διακρίνουμε σαν μη υγειονομικοί. Θα ξεκινήσει ο πυρετός, ο οποίος θα είναι διαφορετικής διάρκειας στον κάθε άνθρωπο και όταν θα λήξει ο πυρετός θα μεταδώσει ένα με δύο 24ωρα μετά τη λήξη του πυρετού αναλόγως με την συμπτωματολογία», δήλωσε μιλώντας στην ΕΡΤ ο διευθυντής ΤΕΠ Παίδων «Η Αγία Σοφία», Σταύρος Αντωνόπουλος.

«Τα παιδιά δεν τα στέλνουμε στο σχολείο, περιμένουμε και αν δεν κάνει και πυρετό 3-4 μέρες το κρατάμε και μετά 5η, 6η μέρα το παιδί ανάλογα με τα συμπτώματα μπορούμε να το στείλουμε», σημείωσε η αντιπρόεδρος ΟΕΝΓΕ, Ματίνα Παγώνη.

Ο πολύ υψηλός πυρετός για περισσότερες από 3 μέρες καθώς και ο επίμονος βήχας, οι μυαλγίες και οι αρθραλγίες είναι από τα πιο συνήθη συμπτώματα.

«Στο Αττικό νοσοκομείο την προηγούμενη εφημερία το 75% των παιδιών που ήρθαν με πυρετό έβγαλαν στο γρήγορο τεστ γρίπη Α», ανέφερε η καθηγήτρια παιδιατρικής, Βασιλική Παπαευαγγέλου.

Το ιικό φορτίο της γρίπης στην κοινότητα είναι σταθερά υψηλό. Τις τελευταίες δύο εβδομάδες καταγράφεται μείωση στις προσελεύσεις παιδιών και ενηλίκων στα νοσοκομεία με γρίπη και άλλες ιώσεις, καθώς και στις νέες νοσηλείες, σε σύγκριση με την περίοδο των εορτών.

«Μπορεί μετά την κορύφωση να δούμε εν συνεχεία και αφού έχει μεσολαβήσει μια μείωση, ενδεχομένως μια αύξηση λόγω και της κυκλοφορίας του ιού τύπου Β», σημειώνει στην ΕΡΤ, ο καθηγητής επιδημιολογίας προληπτικής ιατρικής ΕΚΠΑ, Δημήτρης Παρασκευής.

Ο εμβολιασμός μπορεί να προστατέψει από τη σοβαρή νόσηση ακόμα και τώρα.

Γεωργιάδης: Ζητάω από τον κόσμο να εμβολιαστεί

«Ζητάω από τον κόσμο να εμβολιαστεί. Δεν έχει μεγάλη επίπτωση αυτό που έχω κάνει διότι οι ημερήσιοι εμβολιασμοί για γρίπη είναι περίπου 5.000, δηλαδή δεν είναι κάποιο συγκλονιστικό νούμερο δυστυχώς», τόνισε ο υπουργός Υγείας, Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας στο ΣΚΑΙ.

Η γρίπη αναμένεται να συνεχιστεί με εξάρσεις και υφέσεις μέχρι αρχές Μαρτίου, σύμφωνα με τους ειδικούς.