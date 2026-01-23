Σοβαρή επιπλοκή παρουσίασε το 6χρονο κοριτσάκι που νόσησε με γρίπη, καθώς υπέστη εγκεφαλίτιδα με τους γιατρούς να χαρακτηρίζουν κρίσιμα τα επόμενα 24ωρα.

Σύμφωνα με το Star, το κοριτσάκι έφτασε στα επείγοντα με υψηλό πυρετό, σπασμούς και αφυδάτωση.

Η οικογένεια του παιδιού, περιγράφοντας την κατάστασή του, είπε ότι η μικρή επέστρεψε από το σχολείο, αισθάνθηκε αδιαθεσία και άρχισε να ανεβάζει πυρετό. Της έκαναν τεστ, το οποίο βγήκε αρνητικό, όμως ο πυρετός επέμενε, ώσπου το βράδυ της Πέμπτης η κατάσταση της υγείας της επιδεινώθηκε.

Η γιαγιά της 6χρονης περιέγραψε πώς η εγγονή της κατέρρευσε μέσα σε λίγα λεπτά: «Η μικρή, τη στιγμή που έτρωγε, άρχισε να μη νιώθει καλά. Οι γιατροί είπαν ότι τα επόμενα 24ωρα είναι κρίσιμα. Της κάνουν εξετάσεις, τη διασωλήνωσαν, έχει κάνει λοιμώξεις στον εγκέφαλο».

Ευχάριστα τα νέα για το τρίχρονο αγοράκι

Από την άλλη, τα νέα είναι πιο ευχάριστα για το τρίχρονο αγοράκι και υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να βγει τις επόμενες ώρες από την εντατική.

Την Τετάρτη, το παιδί πήγε στο νοσοκομείο με υψηλό πυρετό και δύσπνοια. Οι γιατροί το διασωλήνωσαν και στη συνέχεια το μετέφεραν στο νοσοκομείο Παίδων όπου νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

«Το παιδάκι περίπου πριν από 20 μέρες, 25 μέρες, είχε περάσει και Covid, οπότε ήταν λίγο επιβαρυμένο. Ήρθε, όμως, και η γρίπη να βαρύνει την κατάσταση», δήλωσε στο Star ο Διευθυντής της Παιδιατρικής Κλινικής του Νοσοκομείου Κορίνθου, Χρυσοβαλάντης Μέλλος.