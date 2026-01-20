Ο Άδωνις Γεωργιάδης απηύθυνε έκκληση για εμβολιασμό κατά της γρίπης, καθώς αναμένεται νέα έξαρξη από τον Φεβρουάριο.

«Αυτήν την εποχή βέβαια το πρόβλημα με τα ράντζα είναι οξυμένο καθώς υπάρχει η επιδημία της γρίπης. Το 100% όσων προσέρχονται στα επείγοντα με γρίπη είναι ανεμβολίαστοι», είπε ο υπουργός Υγείας σε συνέντευξη που έδωσε στον ΑΝΤ1.

Επίσης, τόνισε ότι «δεν υπάρχει πρόβλημα με την επάρκεια των εμβολίων στα φαρμακεία. Υπήρξε μια παρεξήγηση, αλλά λύθηκε» και πρόσθεσε, «ακόμη και τώρα είναι πολύ σημαντικό να εμβολιαστούν οι πολίτες. Η προστασία θα ξεκινήσει μετά από 7 έως 14 μέρες και αναμένεται νέο κύμα γρίπης τον Φεβρουάριο».

Ο υπουργός παρακάλεσε τους πολίτες να δείχνουν υπευθυνότητα και να βάζουν μάσκα όταν αισθάνονται πως έχουν κάποια συμπτώματα, αναφέροντας πως το στέλεχος Κ της γρίπης, που κυριαρχεί φέτος είναι πολύ μεταδοτικό.