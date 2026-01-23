Δύο παιδιά, ηλικίας 6 και 3 ετών, νοσηλεύονται στη ΜΕΘ του νοσοκομείου «Παίδων» Αγία Σοφία, με τους γιατρούς να κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου, για την έξαρση της γρίπης.

Όπως αποκάλυψε ο Μιχάλης Γιαννάκος, το 3χρονο παιδί βρίσκεται διασωληνωμένο, χωρίς μάλιστα να έχει άλλα προβλήματα υγείας, ενώ η υγεία του 6χρονου είναι σε καλύτερη κατάσταση.

Την ίδια ώρα, ραγδαία είναι η αύξηση των κρουσμάτων της γρίπης στη χώρα, επηρεάζοντας εκατοντάδες παιδιά και προκαλώντας σοβαρές νοσηλείες. Αντίστοιχη αύξηση παρατηρείται και στις εισαγωγές στα παιδιατρικά νοσοκομεία «Αγία Σοφία» και «Αγλαΐα Κυριακού».

Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ), Μιχάλης Γιαννάκος, επισημαίνει ότι πάνω από 250 παιδιά επισκέπτονται καθημερινά τα παιδιατρικά νοσοκομεία με ιογενείς λοιμώξεις, ενώ περισσότερα από 50 εισάγονται για νοσηλεία, καταγράφοντας αύξηση μεγαλύτερη του 30%.

Σύμφωνα πάντα με τον Μιχάλη Γιαννάκο, θα πρέπει να δίνεται «προσοχή στις παρέες, τα σχολεία, στις οικογένειες», ενώ κομβικής σημασίας είναι ο εμβολιασμός των παιδιών σύμφωνα με τις οδηγίες των παιδιάτρων.

Βασιλακόπουλος: Σοβαρή πνευμονία ακόμα και σε υγιή άτομα

Μιλώντας για το 3χρονο παιδί που βρίσκεται διασωληνωμένο ο καθηγητής Πνευμονολογίας, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, είπε: «Δεν γνωρίζω με λεπτομέρειες το ιστορικό του παιδιού η γρίπη μπορεί να μας προκαλέσει σοβαρή πνευμονία και να χρειαστεί να διασωληνωθούμε και να χάσουμε τη ζωή μας ακόμα και αν είμαστε υγιείς».

«Η μεγαλύτερη πιθανότητα», τόνισε ο ίδιος μιλώντας στο Action24, «είναι ότι ένας υγιής άνθρωπος θα περάσει τη γρίπη χωρίς επιπλοκές αλλά είναι πολύ σημαντικός ο εμβολιασμός».

«Πρέπει να καλύψουμε το κενό που δημισουργήθηκε φέτος για τον εμβολιασμό των πολιτών», είπε επίσης και κάλεσε τον κόσμο, ειδικά ηλικιωμένους και άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες να εμβολιαστούν ακόμα και σήμερα.