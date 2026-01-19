Στην ανησυχητική αύξηση των κρουσμάτων της γρίπης αναφέρθηκε η Ματίνα Παγώνη, εστιάζοντας στην υψηλή μεταδοτικότητα του στελέχους Κ. Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη για εμβολιασμό, καθώς η εξάπλωση της γρίπης αναμένεται να κορυφωθεί μέχρι το τέλος Μαρτίου.

«Το στέλεχος Κ της γρίπης Α έχει τρελή μεταδοτικότητα», είπε συγκεκριμένα, και υπογράμμισε πως μεταδίδεται από τη μια στιγμή στην άλλη.

«Στα νοσοκομεία, σύμφωνα με τα στατιστικά, νοσηλεύονται άνθρωποι μεγάλης ηλικίας, με υποκείμενα νοσήματα και ανεμβολίαστοι», είπε επίσης η κ. Παγώνη, τονίζοντας τη σημαντικότητα του εμβολιασμού ακόμα και σήμερα.

«Σέβομαι τις αποφάσεις των ανθρώπων για τα εμβόλια, αλλά παίρνουν και την ευθύνη των παιδιών τους. Πρέπει να καταλάβουν ότι πρόκειται για ένα εμβόλιο 70 χρόνων», δήλωσε και συνέχισε: «Η κλινική εικόνα των εμβολιασμένων θα είναι πολύ καλύτερη, δεν θα κάνουν 41 πυρετό και δεν θα καταπονέσουν τον οργανισμό τους».

«Δεν μπορείς χωρίς εμβόλιο να παλέψεις με ένα τόσο επιθετικό στέλεχος», είπε επίσης η Ματίνα Παγώνη.

Τέλος, δήλωσε πως οι γονείς δεν πρέπει να στέλνουν τα παιδιά στο σχολείο, αν δεν αισθάνονται καλά, ενώ τόνισε πως δεν πρέπει να τους δίνουν αντιβίωση χωρίς επικοινωνία με τον οικογενειακό γιατρό ή τον παιδίατρο.

Προειδοποίηση Γεωργιάδη: «Νέο κύμα γρίπης τον Φεβρουάριο»

Έκκληση στους πολίτες να εμβολιαστούν κατά της γρίπης απηύθυνε χθες και ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Ο υπουργός Υγείας επεσήμανε πως «φέτος η γρίπη έχει έρθει με πολύ ισχυρό κύμα» και τόνισε: «Οι ειδικοί λένε ότι θα έρθει δεύτερο κύμα γρίπης τον Φεβρουάριο. Εμβόλια υπάρχουν, το εμβόλιο είναι δωρεάν. Πηγαίνεις στο φαρμακείο σου, δίνεις το ΑΜΚΑ σου, το κάνεις και φεύγεις. Θα προλάβεις το κύμα του Φεβρουαρίου. Να εμβολιαστείτε, είναι η τελευταία εβδομάδα που προλαβαίνετε να κάνετε το εμβόλιο, για να προλάβετε το δεύτερο κύμα που έρχεται».

Τα συμπτώματα της γρίπης στα παιδιά

Η γρίπη εμφανίζεται απότομα με υψηλό πυρετό 1-2 ημερών, έντονο βήχα, πόνο στο στήθος, κεφαλαλγία, κακουχία, μυϊκή αδυναμία, ανορεξία, έμετο και σπανιότερα διάρροια.

Χαρακτηριστική είναι η διφασική πορεία της νόσου, με παροδική ύφεση των συμπτωμάτων και επανεμφάνισή τους. Η συνολική διάρκεια της ασθένειας φτάνει συνήθως τις 5-6 ημέρες.

Ωστόσο, σε αρκετά παιδιά ο πυρετός ή τα δέκατα, η κακοδιαθεσία, η υπνηλία και ο βήχας μπορεί να παραταθούν, απαιτώντας προσεκτική παρακολούθηση και ενδεχομένως εργαστηριακές εξετάσεις ή ακτινογραφία θώρακα για να αποκλειστούν επιπλοκές όπως πνευμονία, ωτίτιδα ή αμυγδαλίτιδα, ή να διαπιστωθεί νέα ίωση που προστέθηκε πάνω στη γρίπη.