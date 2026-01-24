Στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία» εξακολουθούν να νοσηλεύονται δύο μικρά παιδιά, ηλικίας έξι και τριών ετών, με σοβαρές επιπλοκές από γρίπη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το εξάχρονο κορίτσι νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη ΜΕΘ, ενώ το τρίχρονο αγόρι, το οποίο επίσης έχει προσβληθεί από γρίπη, παραμένει σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, με την κατάσταση της υγείας του να παρουσιάζει βελτίωση.

Το κοριτσάκι έφτασε στα επείγοντα με υψηλό πυρετό, σπασμούς και αφυδάτωση.

Παρά τη μικρή υποχώρηση που καταγράφεται στο ιικό φορτίο της γρίπης στην κοινότητα, τα επίπεδα παραμένουν υψηλά.

Ωστόσο, όπως επισημαίνεται από τον ΕΟΔΥ, η φετινή επιδημιολογική εικόνα της γρίπης δεν παρουσιάζει ουσιαστικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με προηγούμενες χρονιές.

Οι ειδικοί υπενθυμίζουν τη σημασία της έγκαιρης ιατρικής εκτίμησης, ιδιαίτερα σε ευάλωτες ομάδες όπως τα μικρά παιδιά, καθώς και την ανάγκη τήρησης των μέτρων πρόληψης για τον περιορισμό της διασποράς των ιώσεων.

Το σύστημα πιέζεται και ειδικά οι ΜΕΘ, δήλωσε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννακός.