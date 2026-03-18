Την τελευταία στιγμή τη γλίτωσαν τα κοσμήματα ηλικιωμένης σε κοινότητα της Λαμίας, καθώς είχε μπλέξει στα δίχτυα μαϊμού ΔΕΗτζήδων.



Του ανταποκριτή μας από το lamiareport.gr στη Στερεά Ελλάδα.



Γύρω στις 2 το μεσημέρι της Τετάρτης (18/3/26), δύο επιτήδειοι, πιθανότατα Ρομά, πλησίασαν μια ηλικιωμένη γυναίκα και με την πρόφαση ότι υπήρχε πρόβλημα διαρροής στην ηλεκτρική εγκατάσταση την έπεισαν να τους δώσει τα κοσμήματα για να τα ασφαλίσουν.



Για καλή της τύχη, τα παιδιά της ήταν κοντά και φυσικά αμέσως κατάλαβαν ότι στο σπίτι τους είχαν μπει απατεώνες. Τους κυνήγησαν και οι απατεώνες, για να διαφύγουν, τους πέταξαν τα κοσμήματα και έσπευσαν να εξαφανιστούν.



Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport, οι απατεώνες επιβιβάστηκαν σε ένα ασημί Seat Ibiza – στο οποίο πιθανότατα τους περίμενε και τρίτος συνεργός τους – και έφυγαν προς Λαμία.



Ειδοποιήθηκε το κέντρο της αστυνομίας, που έδωσε αμέσως εντολή για διενέργεια ελέγχων σε όλα τα πληρώματα που βρίσκονταν στο δρόμο, με αρνητικά αποτελέσματα τουλάχιστον για την ώρα.