Τις διεθνείς εξελίξεις, τα ζητήματα θρησκευτικής διπλωματίας και την προστασία του περιβάλλοντος συζήτησε ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας με τον Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, στο πλαίσιο της επίσκεψης του Προκαθημένου της Ορθοδοξίας στην Αθήνα.

Ο κ. Τσίπρας συνεχάρη τον Οικουμενικό Πατριάρχη για την ιστορικής σημασίας ομιλία του στη Βουλή των Ελλήνων, υπενθυμίζοντας και τη στενή συνεργασία που είχε με το Οικουμενικό Πατριαρχείο κατά τη διάρκεια της πρωθυπουργίας του.

Ο πρώην πρωθυπουργός αναφέρθηκε εκτενώς στις εστίες έντασης στη Γάζα, την Ουκρανία, το Ιράν, τον Λίβανο και άλλες περιοχές, υπογραμμίζοντας ότι η Αριστερά και η Εκκλησία πορεύονται με κοινές ανθρωπιστικές αρχές σε ό,τι αφορά την προστασία των ευάλωτων και των αδύναμων και την αλληλεγγύη προς όσους έχουν ανάγκη. Τόνισε ότι σε έναν κόσμο πολλαπλών κρίσεων, ο λόγος της Εκκλησίας και η φωνή των προοδευτικών δυνάμεων μπορούν να συναντηθούν σε ένα κοινό πεδίο υπεράσπισης της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη σημασία του διαθρησκειακού διαλόγου, θυμίζοντας τη Διάσκεψη για τον Θρησκευτικό και Πολιτιστικό Πλουραλισμό και την Ειρηνική Συνύπαρξη στη Μέση Ανατολή, καθώς και τη Διάσκεψη της Ρόδου για την Ασφάλεια και τη Σταθερότητα, που πραγματοποιήθηκαν το 2015 και το 2017. Μέσα από αυτές τις πρωτοβουλίες, όπως σημείωσε, αναδείχθηκε ο ρόλος της Ελλάδας ως κράτους-πυλώνα για την περιφερειακή ασφάλεια και σταθερότητα, ενώ υπογράμμισε την ανάγκη για νέες αντίστοιχες δράσεις στο σημερινό ασταθές διεθνές περιβάλλον.

Κλείνοντας, ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε στην ιστορική επίσκεψή του στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης, την πρώτη που πραγματοποίησε Έλληνας πρωθυπουργός, επισημαίνοντας τον συμβολισμό της παρουσίας του εκεί στο πλευρό του Οικουμενικού Πατριάρχη. Δεσμεύτηκε, μάλιστα, να επισκεφθεί την έδρα του Οικουμενικού Πατριαρχείου στο Φανάρι με την πρώτη διαθέσιμη ευκαιρία, ενώ στη συνάντηση τον συνόδευε ο διπλωματικός του σύμβουλος Δημήτρης Παπαγεωργίου.