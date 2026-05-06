Νεκρός εντοπίστηκε το βράδυ της Τρίτης ένας 47χρονος άνδρας, ο οποίος αγνοούνταν από τις απογευματινές ώρες, βορειοανατολικά της χερσαίας ζώνης του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης. Στο σημείο έσπευσαν στελέχη του Λιμενικού Σώματος και κλιμάκιο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, όπου βρήκαν τον άνδρα καταπλακωμένο από τετράτροχο όχημα τύπου ATV, το οποίο είχε ανατραπεί κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Πλήρωμα ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ που βρέθηκε άμεσα στο σημείο διαπίστωσε τον θάνατό του, χωρίς να μπορεί να προσφέρει κάτι περισσότερο. Η σορός του 47χρονου ανασύρθηκε με τη συνδρομή της Πυροσβεστικής και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, προκειμένου να ακολουθηθούν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Αλεξανδρούπολης, το οποίο έχει αναλάβει την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής, ώστε να αποσαφηνιστούν πλήρως τα αίτια του θανάτου και οι συνθήκες υπό τις οποίες το ATV ανετράπη και καταπλάκωσε τον οδηγό. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ενώ αναμένονται τα πορίσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης και οι καταθέσεις μαρτύρων για να «φωτίσουν» το θανατηφόρο περιστατικ