Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η Παρί Σεν Ζερμέν είναι στον τελικό του Champions League, όπου θα αντιμετωπίσει την Άρσεναλ, μετά το 1-1 με τη Μπάγερν Μονάχου στη Γερμανία, στη ρεβάνς της νίκης της με 5-4 στο πρώτο παιχνίδι.

Το σκορ του πρώτου αγώνα έκανε τους πάντες να πιστεύουν πως κάτι ανάλογο θα γίνει και στο Μόναχο και όταν ο Ντεμπελέ έκανε το 0-1 στο 3′, μετά το γύρισμα του Κβαρατσχέλια από αριστερά, αυτό έμοιαζε σίγουρο. Οι Γάλλοι, όμως, στη συνέχεια απέδειξαν πως δεν ξέρουν μόνο να επιτίθενται αλλά και να αμύνονται.

Οι Γερμανοί είχαν την κατοχή της μπάλας και ήταν στην επίθεση αλλά δεν μπορούσαν να γίνουν πραγματικά επικίνδυνοι, έγιναν όμως πραγματικά… έξαλλοι στο 32′, όταν ζήτησαν πέναλτι για χέρι του Ζαΐρ-Εμερί στο άτσαλο διώξιμο του Βιτίνια αλλά διαιτητής και VAR συμφώνησαν ότι δεν υπήρχε παράβαση.

Η Παρί προσπάθησε να εκμεταλλευτεί τα νεύρα των γηπεδούχων και στο 33′ πλησίασε στο 0-2 με τον Νέβες αλλά ο Νόιερ έκανε μεγάλη επέμβαση και λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου τον μιμήθηκε ο Σαφόνοφ, δύο φορές μάλιστα, σε προσπάθειες του Μουσιάλα.

Η Μπάγερν πήρε κι άλλα μέτρα στο γήπεδο στο δεύτερο ημίχρονο αλλά δυσκολευόταν πάρα πολύ από την άμυνα των φιλοξενούμενων, την οποία νίκησε στο 94′ με το 1-1 από τον Κέιν. Ήταν, όμως, πολύ αργά πλέον, με την Παρί να πανηγυρίζει την πρόκριση στον τελικό του Champions League για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.

Μπάγερν Μονάχου (Βενσάν Κομπανί): Νόιερ, Ουπαμεκανό (85′ Καρλ), Τα (68′ Κιμ), Στάνισιτς (68′ Ντέιβις), Λάιμερ, Κίμιχ, Πάβλοβιτς, Μουσιάλα (79′ Τζάκσον), Ολίσε, Ντίας, Κέιν.

Παρί Σεν Ζερμέν (Λουίς Ενρίκε): Σαφόνοβ, Μαρκίνιος, Πάτσο, Μέντες (85′ Μαγιουλού), Ζαΐρ-Εμερί, Βιτίνια, Νέβες, Φαμπιάν (76′ Μπεράλδο), Κβαρατσκέλια, Ντουέ (76′ Ερναντέζ), Ντεμπελέ (65′ Μπαρκολά).