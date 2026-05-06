Με story που ανέβασε στο Instagram ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος αναφέρθηκε στις φωτογραφίες του που υπάρχουν στις εξέδρες του Telecom Center Athens για το τρίτο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια στα play off της Euroleague.

Οι «πράσινοι» θέλουν τη νίκη για να κάνουν το 3-0 και να πάρουν την πρόκριση για το Final Four, ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ όμως δεν θα είναι στο γήπεδο μετά την τιμωρία που του επιβλήθηκε έπειτα από όσα έγιναν στο δεύτερο παιχνίδι στην Ισπανία.

Οι εξέδρες του Telecom Center Athens, πάντως, γέμισαν με φωτογραφίες του Γιαννακόπουλου, ο οποίος αναφέρθηκε στο θέμα μέσω Instagram, λέγοντας τα εξής…

«Αφήστε με να ξεκαθαρίσω μερικά πράγματα, γιατί με έχετε μπερδέψει με κάποιον άλλον. Άκουσα ότι ο λόγος που όλες αυτές οι μάσκες είναι στο ΟΑΚΑ, είναι επειδή εγώ τις πλήρωσα και ήθελα να πάω στο γήπεδο και να μην ξέρει κανείς πώς είμαι εκεί. Πρώτα δεν μου αρέσει να βρίσκομαι στο επίκεντρο και δεν θα έκανα κάτι τέτοιο. Δεύτερον, δεν είμαι δειλός, δεν ατιμώ τα λόγια μου για κανέναν. Αν ήθελα να ήμουν εκεί, θα ήμουν εκεί και θα καθόμουν στην θέση μου. Δεν θα κρυβόμουν πίσω από μάσκες. Δεν είμαι εγώ αυτός. Δεν με ξέρετε πολύ καλά. Τρίτον, έδωσα τον λόγο μου και τον τιμώ. Ελπίζω πως όλοι θα τηρήσουν τα λόγια τους.

Κάτι ξέχασα να πω πριν. Αυτές οι μάσκες πληρώθηκαν από παιδιά που δουλεύουν για 500-600 ευρώ τον μήνα σαν ένα ευχαριστώ. Παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρω πως βγήκε από το υστέρημά μας. Ξέρετε εσείς».